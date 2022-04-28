Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç: "BDDK Lisansı ile 3. Nesil Finansman Modeli devreye alındı" - Son Dakika
Üye Girişi

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç: "BDDK Lisansı ile 3. Nesil Finansman Modeli devreye alındı"

28.04.2022 19:50
Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç: "BDDK Lisansı ile 3. Nesil Finansman Modeli devreye alındı"

Tasarruf finansını 30 yıl önce Türkiye ile tanıştıran ve bugün dev bir sektör haline gelmesini sağlayan Eminevim BDDK lisansını aldı.

Tasarruf finansını 30 yıl önce Türkiye ile tanıştıran ve bugün dev bir sektör haline gelmesini sağlayan Eminevim BDDK lisansını aldı. BDDK lisansı ile vatandaşlar mevduat ve katılım bankacılığından sonra "3. Nesil Finansman Modeli"ne kavuştu.

Bugüne kadar 500 binden fazla tasarruf sahibinin ev, araba ve işyeri sahibi olmasını sağlayan tasarruf finansman sektöründe yaklaşık 1 yıl süren intibak dönemi, lisansın verilmesi ile tamamlandı.

Kurucusu oldukları tasarruf finansman sektörünün gelişmesi ve istikrarlı büyümesi için uzun yıllardır öncülük ettiklerini aktaran Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, BDDK'nın lisans duyurusunun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilik ile sektörümüz, ülke ekonomisine önemli katkılar sundu. Son bir yıldır BDDK'nın denetiminde ve gözetiminde kapsamlı bir intibak süreci geçirdik. Bu süreçte kurumsal yapımızı, mali raporlama sistemlerimizi, bilgi teknolojileri altyapılarımızı ve tasarruf finansman ürünlerimizi tabi olduğumuz mevzuata uyumlu hale getirdik. Bugün de BDDK lisansımızı alarak intibak sürecini başarıyla tamamlamış olduk.

Sektörün lideri olarak ülke ekonomisine sağladığımız yıllık 5 milyar TL likidite ile ülkemizin borçlanmadan ve dış finansmana ihtiyaç duymadan kaynak üretmesinde, altın ve döviz cinsinden kaynakların ise ekonomiye kazandırılmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Bugünden sonra da, sektörümüzü BDDK denetimi ve gözetimindeki bu yeni yapısı çerçevesinde daha fazla tasarruf sahibiyle buluşturarak, istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz."

Eminevim'in kurucusu merhum Emin Üstün'ün ülkemizle tanıştırdığı ve bugün büyük bir sektör haline gelmesini sağladığı 3. Nesil Finansman Modeli'nin finansal istikrara katkı için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Aytaç; "Bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici kuruluşu olan BDDK, bundan sonraki dönemde tasarruf finansman sektörünü de düzenlemeye devam edecek. Mevduat ve katılım bankacılığından sonra 3. Nesil Finansman Modeli olarak nitelendirdiğimiz tasarruf finansının ülkemiz, sektörümüz ve tasarruf sahiplerimiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde Türkiye kilit konumda yer alıyor Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde Türkiye kilit konumda yer alıyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç: 'BDDK Lisansı ile 3. Nesil Finansman Modeli devreye alındı' - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 19:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç: "BDDK Lisansı ile 3. Nesil Finansman Modeli devreye alındı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement