Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak - Son Dakika
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Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak

14.04.2022 12:58
Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Türkiye'nin önde gelen bakır üretim firmalarından birinin Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacağını belirtti.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Türkiye'nin önde gelen bakır üretim firmalarından birinin Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacağını belirtti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ'a yatırım yapmak isteyen ve Türkiye'nin en büyük bakır üretim firmalarından olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Denizli ile birlikte Emirdağ OSB'de yatırıma açık alanlarda fizibilite çalışması yaptı. Yatırım gerçekleşmesi ile kurulacak fabrikada çok sayıda kişinin istihdam edileceği ve bakır üretimi noktasında ilçe ile birlikte ekonomisine ciddi bir katma değer sağlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak
Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak

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Karahisar, Türkiye, Yatırım, Emirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emirdağ'da bakır üretim fabrikası kurulacak - Son Dakika


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