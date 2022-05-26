Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme 31 Mayıs - Son Dakika
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Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme 31 Mayıs

26.05.2022 17:41
Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme 31 Mayıs

Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksit ödemeleri, 31 Mayıs Salı günü son buluyor.

Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksit ödemeleri, 31 Mayıs Salı günü son buluyor.

Vatandaşlar emlak borcu olup olmadığını bağlı bulunduğu belediyelerden öğrenebiliyor. Aliağa'da gayrimenkulü bulunanlar Aliağa Belediyesinin https://ebelediye.aliaga.bel.tr adresinden üye girişi ile online ödeme yapabiliyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksit ödemesi ise kasım ayı sonuna kadar yapılabiliyor. Aliağalı vatandaşlar da 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerini 31 Mayıs Salı günü saat 17.00'ye kadar Aliağa Belediyesi veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecek.

Belediye veznesi hafta sonu açık olacak

Vatandaşlar ödemelerini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası, Yeni Şakran hizmet binası ve Helvacı hizmet binasındaki veznelerden gerçekleştirebilecekleri gibi internetten https://ebelediye.aliaga.bel.tr adresi üzerinden üye girişi yaptıktan sonra kolaylıkla online olarak da yapabilecek. Merkez binada hizmet veren belediye veznesi, ödemelerini hafta sonu yapmak isteyen vatandaşlar için 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak.

Vergi ödenebilecek Aliağa Belediyesi hesap numaraları

Emlak vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, taksit ödemelerini Aliağa Belediyesinin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 numaralı İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 numaralı hesabına yapabilecek. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Emlak, Mayıs, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme 31 Mayıs - Son Dakika


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