Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme '31 Mayıs'

İlkadım Belediyesi, son ödeme tarihi 31 Mayıs olan emlak, ÇTV, ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerinin bu hafta sonu açık tutulacağını açıkladı.

Her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksit ödemeleri için hafta sonunda denk gelen 28-29 Mayıs tarihlerinde İlkadım Belediyesi vezneleri sabah 09.00 akşam 17.00 arası açık kalacak. Vergi borcu bulunan vatandaşlara, borçlarını internet üzerinde sorgulama ve ödeme imkanı sunuluyor. İlkadım'da gayrimenkulü bulunanlar, belediyenin internet adresindeki e-belediye sistemi üzerinden TC kimlik numarasını girerek online olarak da ödeme gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar, merkez hizmet binasındaki belediye veznesi ile birlikte Cumhuriyet Meydanı, Gazi Park (56'lar), İlyasköy, Subaşı ile mobil veznelerde ödeme yapabilecek. Yoğunluğun oluşmaması ve ödemelerini hafta sonu yapmak isteyen mükellefler için vergi ödemeleri veznelerden nakit veya kredi kartıyla 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü 09.00–17.00 saatlerinde yapabilecek.

Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksit ödemesi ise kasım ayı sonuna kadar yapılabiliyor. - SAMSUN