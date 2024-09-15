Emlakta Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Ekonomi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi. Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda emlak ilanlarında doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Bolat'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

" Emlak'ta doğrulanmış ilan düzenlememiz bugünden (15 Eylül) itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir."