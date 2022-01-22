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EMO Ankara Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu göreve başladı - Son Dakika

EMO Ankara Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu göreve başladı

22.01.2022 09:40
EMO Ankara Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu göreve başladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi'nin 26'ncı Dönem Yönetim Kurulu göreve başladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi'nin 26'ncı Dönem Yönetim Kurulu göreve başladı.

EMO Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki seçimde, Frekans Mühendisler Platformu 1250 oy alarak seçilen taraf olurken, Demokrat Mühendisler Platformu 1123 ve Direnç Çağdaş Mühendisler Platformu ise 953 oy aldı.

Seçim, yaklaşık yüzde 19 ile en yüksek katılımlı seçim oldu.

26. Dönem'de görev alacak Yönetim Kurulu üyeleri ve şube denetçileri de belirlendi. Buna göre, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu başkan, Cevdet Aslan başkan yardımcısı olurken, Hatice Bilge Alğın yazman, Engin Pekyılmaz sayman olarak belirlendi. Ertuğrul Kadir Işık, Murat Subaşı, Tuncay Lamci de üye olarak kurulda görev aldı.

"Yeni Bir Başlangıç" ilkesiyle yola çıkan Frekans Mühendisler Platformu, meslek odasına ve meslektaşlarına sahip çıkacağını belirterek, "siyaset üstü" bir yaklaşımla EMO Ankara Şubesi'ni yöneteceklerini duyurdu.

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Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EMO Ankara Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu göreve başladı - Son Dakika Ekonomi


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