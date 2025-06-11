Emtia Piyasası Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Emtia Piyasası Yükselişte

11.06.2025 11:18
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Ticaret savaşı belirsizlikleri azalırken, Çin talebi ile emtia fiyatları yükseldi.

Emtia piyasası, geçen ay, ticaret savaşlarına yönelik iyimserlik, azalan jeopolitik riskler ve Çin'in devam eden talebiyle yükseldi.

Emtia piyasasında geçen ay genel olarak pozitif bir seyir izlenirken, bu pozitif seyirde birçok faktör etkili oldu. Bu faktörlerin başında ticaret savaşlarına yönelik azalan belirsizlikler, gerileyen jeopolitik riskler ve Çin'in devam eden talebi geldi.

Piyasalar için olumlu olan bu faktörler piyasalardaki risk iştahı artırırken, bu durumdan emtia piyasaları da olumlu etkilendi.

Piyasalar ABD ve Çin görüşmesine odaklandı

ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar geçen ay İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaşmıştı. Bu anlaşmayla birlikte emtia piyasasında toparlanma görüldü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim ihtimallerinin gücünü koruması da emtia piyasasını olumlu etkilerken, doların zayıflaması da emtia piyasalarındaki yatırımcı iştahını desteklemeye yardımcı oldu.

Değerli metallerde platin öne çıktı

Azalan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşı riskleri altının yükselişi durdurdu. Ticaret savaşlarına yönelik azalan belirsizlikler de gümüşün değer kazanmasını sağladı. Platinde yaşanan arz sıkıntılarının yanında artan talep fiyatlarda sert yükselişe neden oldu.

Bu gelişmelerle geçen ay ons bazında fiyatlarda altında yatay bir seyir izlenirken, gümüşte yüzde 1,1 paladyumda yüzde 3,1, platinde yüzde 9,4 yükselişler görüldü.

-Baz metaller pozitif seyretti

Azalan ticaret gerginlikleri ve Çin'in ekonomisini desteklemek için attığı adımlar baz metalleri olumlu etkiledi. Bakır piyasasında açık olacağına dair öngörüler fiyatların yükselmesine neden oldu. Çin'in talebinin gücünü koruması da bakır fiyatlarını olumlu etkiledi.

Mayısta tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 2,4, alüminyumda yüzde 2, kurşunda yüzde 0,5, çinkoda yüzde 2 artarken, nikelde yüzde 0,3 azaldı.

Enerji grubuna bakıldığında ise mayıs ayını Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 10,6 yükselişle tamamladı.

Tarım grubunda kakao rallisi görüldü

Buğday fiyatlarındaki yükselişte küresel buğday üretim tahminlerini etkileyen olumsuz hava koşulları etkili oldu. Küresel olarak, Çin'den Rusya ve Avrupa'ya kadar kuru hava koşulları buğday verimini tehdit ederken, ABD'deki düzensiz hava koşulları da buğday fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD ile Çin arasında tariflerin indirilmesi ile artan talep beklentileri de pirinç fiyatlarında yükselişe neden oldu. Küresel mısır üretiminin artış göstereceğine tahminlerle mısır fiyatları geriledi. Brezilya ve Hindistan'da şeker üretimini artması fiyatların gerilemesini sağladı.

Kolombiya'da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine çıkması kahve fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Küresel büyümeye yönelik artan endişelerle artan talep endişeleri, pamuk fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 0,6, pirinçte yüzde 2,1 artarken, mısırda yüzde 6,6, soya fasulyesinde yüzde 0,3 azaldı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 14,6, şekerde yüzde 1,2 pamukta yüzde 1,5 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 10,2 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasası Yükselişte - Son Dakika

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