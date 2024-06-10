Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlikler ve ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişeler, emtia piyasasında düşüş eğilimini sürdürüyor. Değerli metallerde negatif bir seyir izlenirken, baz metallerde sert düşüşler görüldü. Brent petrol fiyatları azalırken, doğal gaz fiyatları ise artış kaydetti. Tarım ürünleri ise karışık bir seyir izledi.

10.06.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAHMUT ÇİL/BURHAN SANSARLIOĞLU - Emtia piyasasında düşüş eğilimi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlikler ile ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişelerin etkisiyle geçen hafta da devam etti.

Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler emtia piyasası üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerden güçlü gelmesi geçen hafta varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Ülkede, tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aştı.

Değerli metallerde negatif bir seyir izlendi

Geçen hafta fiyatlar ons bazında altında yüzde 1,4, paladyumda yüzde 0,1, gümüşte yüzde 4,1, platinde yüzde 6,9 azaldı.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 3,8, nikelde yüzde 8,5, kurşunda yüzde 3,2, çinkoda yüzde 6,8 düştü.

Açıklanan makroekonomik verilerin ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişeleri tetiklemesiyle baz metallerde geçen hafta sert düşüşler görüldü.

ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stoklarının 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması bakır fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 13,5 artış kaydetti.

ABD ham petrol stoklarında artışa işaret etmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzı artırma planıyla geçen hafta azalış kaydeden Brent petrolün varil fiyatı, düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı.

Doğal gaz fiyatları, ABD'de günlük üretimdeki düşüşler, evlerin ve iş yerlerinin beklenen sıcak hava dalgasından kaçmak için doğal gazla çalışan klimalara yönelmesiyle sert yükseldi.

Analistler, elektrik üreticilerinin artan elektrik kullanımını karşılamak için çok daha fazla doğal gaz kullanacağına dair beklentilerin de fiyat artışlarında etkili olduğunu söyledi.

Tarım grubu karışık seyretti

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 7,6, soya fasulyesinde yüzde 2,3 azalırken, pirinçte yüzde 2,8, mısırda yüzde 0,4 değer kazandı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 2 azalış kaydederken, şekerde yüzde 3,6 kahvede yüzde 1,1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 6,5 yükseliş kaydetti.

Vietnam'daki kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Şekerde de üretim açığı olacağına yönelik tahminler fiyatların yükselmesine yol açtı. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 689 bin ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor.

Fildişi Sahili'nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar, arzın daha da sıkılaşacağı endişelerini artırdı. Fildişi Sahili kakao düzenleyicisi Le Conseil du Cafe-Cacao, ülkede işleme tesisi olmayan şirketlere ve ihracatçılara, en azından bu ayın sonuna kakao çekirdeklerini satın alamayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:34:40. #1.12#
SON DAKİKA: Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement