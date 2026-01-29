En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete\'de yayımlandı

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLDU

Yapılan düzenleme kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen aylık asgari tutar artırıldı. Mevcut durumda 16 bin 881 lira olarak uygulanan aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

EK TAKVİM AÇIKLANACAK

Ocak ayı maaşlarını yasa henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için 16 bin 881 lira üzerinden alan emekliler için ek takvim belirlenecek. Böylelikle yüzde 12.19 zamlık kısım aylıklarına yansıtılan ve kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara da aradaki 3 bin 119 TL'lik fark ödenmiş olacak.