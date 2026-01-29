En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete\'de yayımlandı
29.01.2026 00:18  Güncelleme: 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLDU

Yapılan düzenleme kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen aylık asgari tutar artırıldı. Mevcut durumda 16 bin 881 lira olarak uygulanan aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

EK TAKVİM AÇIKLANACAK

Ocak ayı maaşlarını yasa henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için 16 bin 881 lira üzerinden alan emekliler için ek takvim belirlenecek. Böylelikle yüzde 12.19 zamlık kısım aylıklarına yansıtılan ve kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara da aradaki 3 bin 119 TL'lik fark ödenmiş olacak.

NE OLMUŞTU?

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen en düşük emekli aylığı, 2025 Aralık ayına ilişkin verilerin ardından 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkanları doğrultusunda artırılması" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Söz konusu teklif, TBMM Genel Kurulu'nda geçerek yasalaşmıştı.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Temel Hüseyin Temel:
    çok verdiniz yarısıni alın vekillerle verin çok yoruluyor onlar 30 1 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    MESTAN ÖZCANA CUMA GÜNÜ CAMİİDE YARDIM TOPLAYACAĞIZ AÇ KALMIŞ 1 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    tüm emeklilere en az 10-15 bin seyyanen zam verilmeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:41:35. #.0.4#
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.