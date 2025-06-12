Enerji Dönüşümünde Yeni İlkeler - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Dönüşümünde Yeni İlkeler

12.06.2025 09:55
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ETC, enerji dönüşümünde ticaret zorlukları ve karbon fiyatlandırması için yeni ilkeleri açıkladı.

Enerji Geçişleri Komisyonu (ETC), enerji dönüşümünde küresel ticaret zorlukları ile ilgili yeni bilgilendirmede bulundu.

Ekonomik büyüme ve iklim değişikliğinin azaltılmasına odaklanan uluslararası bir düşünce kuruluşu Enerji Geçişleri Komisyonu (ETC), enerji dönüşümünde küresel ticaret zorlukları ile ilgili yeni bilgilendirmede bulundu. Komisyon yaptığı bilgilendirmede, temiz enerji tedarik zincirleri ve karbon fiyatlandırması için ilkeler, teknolojideki ilerlemenin ve karbon fiyatlandırmasının küresel enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini vurguladı.

Ancak yoğunlaşmış tedarik zincirlerine ilişkin artan endişeler ve karbon sınır düzenlemelerinin korumacı olduğu yönündeki algılar küresel ilerlemeyi önemli ölçüde geciktirebileceği belirtilen açıklamada, "ETC bilgilendirmesi, ticaretle ilgili iki önemli konuda ileriye dönük en uygun yolu önermektedir. Karbon fiyatlandırması ve karbon limit ayarlama mekanizmaları (CBAM'ler): "azaltılması zor" sektörlerin karbonsuzlaştırılmasını sağlayabilecek politikalar üzerinde küresel mutabakat sağlanması."

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Temiz teknoloji tedarik zincirlerinin yakına taşınması (nearshoring): politika için altı ilke. Son on yılda birçok temiz enerji teknolojisinin maliyeti düşmüştür. Güneş PV modül fiyatları 2011'den bu yana yüzde 94 düştü, lityum-iyon pil fiyatları 2010'dan bu yana yüzde 92'nin üzerinde düşerken enerji yoğunluğu iki katına çıktı ve 2024 yılında Çin'de satılan elektrikli araçların neredeyse üçte ikisi eşdeğer boyut ve kalitedeki İçten Yanmalı Motorlu (ICE) araçlardan daha ucuz oldu. Çin'in hakimiyetine karşılık olarak, birçok ülke yakın tedarik yoluyla tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Bu enerji güvenliği ile ilgili endişeleri ve yerel değer ve istihdamı artırma arzusunu yansıtmaktadır, ancak kötü tasarlanmış yakın deniz taşımacılığı enerji dönüşümünün maliyetini önemli ölçüde artırabilir."

ETC, optimal politikaya rehberlik edecek altı ilke önerisi hakkında şu bilgileri verdi: "Tam otarşi (yani tamamen kendine yeterlilik) değil, çeşitlendirilmiş tedarik zincirlerinin hedeflenmesi. Farklı sektörlerde farklı etkileri olan güvenliğin, farklı boyutların, ekonomik ve ulusal güvenliğin netleştirilmesi. Politikanın teknolojiye göre uyarlanması, yakın denizcilik çabalarının maliyet açısından rekabetçi yerli üretimin sağlanabileceği sektörlere odaklanması. Tarifelerin her türlü kullanımının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak mevcut sübvansiyonların gerçeklere dayalı analizine dayandırılması. İçe dönük yatırımın teknoloji transferinde önemli bir itici güç olabileceğini kabul ederek, mülkiyetten ziyade öncelikle istihdam ve katma değerin konumuna odaklanılması. Düşük gelirli ülkelere iklim finansmanı akışını artırmak ve temiz teknolojilerin hızlandırılmış dağıtımını desteklemek için Çin ile birlikte çalışılması."

Enerji Geçişleri Komisyonu Başkanı Adair Turner, "Jeopolitik gerilimlerin ya da tedarik zinciri risklerinin olmadığı ideal bir dünyada, Çin'in baş döndürücü teknolojik ilerlemesi ve maliyetleri düşürmesi, dünya çapında daha hızlı ve daha ucuz bir enerji dönüşümünü mümkün kılacağı için memnuniyetle karşılanacaktır. Ancak yerel tedarik zincirlerini geliştirmeye çalışmak için ekonomik ve güvenlikle ilgili nedenler vardır. İyi tasarlanmış bir politika, bu hedeflere daha fazla teknolojik ilerleme ve maliyet düşüşü sağlayacak şekilde ulaşılmasını sağlayabilir" dedi.

Enerji Geçişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Mission Possible Partnership CEO'su Faustine Delasalle, "Dünya temiz enerjiyle çalışan yeni bir sanayi çağına giriyor. Temiz sanayi projeleri farklı coğrafyalarda gelişmekte ve yeni ticaret dinamikleri için fırsatlar oluşturmaktadır. Ancak karbon fiyatlandırması, arz yönlü mali teşvikler ve talep yönlü düzenlemeler de dahil olmak üzere iyi tasarlanmış politikalar, projeleri uygulanabilir kılmak ve nihai yatırım kararlarını hızlandırmak için gereklidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

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