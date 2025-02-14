Enerjisa, Girişimcilik Programlarına Başvuruları Açtı

Ekonomi

Enerjisa Enerji, inovasyonu teşvik eden Kurum İçi Girişimcilik Programı NAR'ın 11. dönem ve Açık İnovasyon Programı İVME'nin 5. dönem başvurularını tüm girişimcilere açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe geleceği şekillendirecek girişimlerin bir parçası olmak isteyen herkes, 7 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Enerji sektöründe sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve inovatif çözümleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bu programlar, çalışanların girişimci ruhunu ortaya çıkarmaktan startupların ölçeklenmesini sağlamaya kadar geniş bir kapsam sunuyor.

NAR Kurum İçi Girişimcilik Programı, Enerjisa çalışanlarının sadece fikir sahibi olmakla kalmayıp, bu fikirleri hayata geçirebilen girişimciler haline gelmelerini sağlıyor. Süreçleri iyileştiren, kaynak verimliliğini artıran ve enerji sektörüne değer katan projeler önceliklendirilerek, çalışanlar inovatif iş modelleri geliştirmeye teşvik ediliyor.

İVME Açık İnovasyon Programı ise enerji sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere destek sağlayarak, ürün ve hizmetlerin ticarileşmesini ve ölçeklenmesini amaçlıyor.

Şimdiye kadar 30 startup ile iş birliği yapılarak bu girişimlerin ürün test süreçlerine finansal destek sağlandı. Bu program, girişimcilere yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Enerjisa'nın geniş müşteri ağı ve sektör deneyimi ile startupları buluşturarak onların büyüme yolculuklarını hızlandırıyor. İVME süreci kapsamında birçok girişimin ürünleri test edilirken, projelendirme ve ölçeklenme aşamalarında da destek sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, inovasyonun enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu programlar kapsamında birçok yenilikçi fikrin geliştirilmesine destek verdik. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine sağladığımız katkıyla, geleceğin enerji çözümlerini birlikte şekillendiriyoruz. Bugüne kadar girişimlerin projelendirilmesine destek olurken, enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten girişimlerin finansmana erişimini de kolaylaştırdık. Ayrıca, yerli girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik eden adımlar attık. Enerji sektöründe dönüşümü hızlandırmak ve sürdürülebilir inovasyonu desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."