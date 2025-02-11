Enerjisa Power MBA Programı 4. Dönemini Tamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa Power MBA Programı 4. Dönemini Tamladı

Enerjisa Üretim, Power MBA Programı'nın 4. dönemini tamamlayarak 96 katılımcı yetiştirdi.

11.02.2025 13:48
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Enerjisa Üretim, sektörün geleceğini şekillendiren Power MBA Programı'nın 4. dönemini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, enerji sektöründe kariyer hedefleyen profesyonellere yönelik başlattığı ve sektörde ilk olma özelliği taşıyan Power MBA Profesyonel Gelişim Programı'nın 4. dönemini başarıyla tamamladı. Sabancı Üniversitesi EDU iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim programı, enerji sektörünün geleceği için vizyoner profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Program, yeni döneminde Türkiye ve dünyadan 96 katılımcıya enerji üretimi, yönetimi, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi kritik konularda kapsamlı bir eğitim sundu.???????

Yalnızca Enerjisa Üretim çalışanlarına değil, Türkiye ve dünyadan enerji, finans, mühendislik, bankacılık gibi farklı sektörlerden profesyonellerin katılımına açık olan program, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan gibi çeşitli ülkelerden katılımcıları ağırlayarak, küresel bir etkileşim ağına dönüştü.

Teknik santral gezileriyle katılımcılara yerinde öğrenme fırsatı sunan program sonunda başarılı olan katılımcılar, yurt dışı santral ziyaretlerine katılma şansı yakalayarak teknik bilgilerini uluslararası perspektifle genişletiyor. 4. dönemin tamamlanmasıyla toplam 284 mezun veren Power MBA programı, katılımcılara sektördeki bilgi ve deneyimlerini uluslararası bir ağda paylaşarak kariyerlerinde güçlü adımlar atmanın yanı sıra farklı disiplinler arasında etkileşimi teşvik eden bir vizyon kazandırıyor.

"Power MBA ile Enerji Ekosistemini Güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Power MBA Programı'nın son dönemini başarıyla tamamladık. Katılımcılarımızın, networking etkinlikleri ve sektörel buluşmalar sayesinde birbirleriyle güçlü ilişkiler kurmalarına ve farklı bakış açıları kazanmalarına imkan sağlıyoruz. Mezunlarımız için oluşturduğumuz Power MBA Alumni programı, iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları için sürekli gelişim fırsatları sunuyor. Katılımcılarımızın enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek kritik rollerde yer alacaklarına ve programın enerji ekosistemine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu güçlü topluluk, ilerleyen dönemde daha da büyüyerek sektöre önemli katkılar sunmaya devam edecek. Bizler de bu yolculukta bağlarımızı daha da güçlendirmek için her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Power MBA programının bir sonraki dönemi mayısta başlayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Power MBA Programı 4. Dönemini Tamladı - Son Dakika

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