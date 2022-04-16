Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı - Son Dakika
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Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı

16.04.2022 09:52
Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı

Edirne'nin Enez ilçesinde Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Enez Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yarım asırlık hikayenin gerçek olduğu belirtildi. Saros Körfezi'nin incisi Enez'in uluslararası sulara açılacağı ifade edilen açıklamada, "2021 yılı Ekim ayı içerisinde çalışmalarına başlanan Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı. Edirne Valiliği uhdesinde rıhtım inşaatının tamamlanmasına binaen üstyapı çalışmalarına hız verildi. Kısa sürede Enez Deniz Gümrük Kapısı üstyapı çalışmalarının da tamamlanması planlanmaktadır. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde uluslar arası deniz seferlerine başlanılması öngörülmektedir. Serhat şehrimiz Edirne'mize ve Saros Körfezi'nin incisi şirin ilçemiz Enez'e bir kez daha hayırlı uğurlu olsun" denildi. - EDİRNE

Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı
Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı
Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı

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Saros Körfezi, Edirne, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enez Deniz Gümrük Kapısı rıhtım inşaatı tamamlandı - Son Dakika


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