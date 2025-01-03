Enflasyon 2024\'te Düşmeye Başladı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyon oranı 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladı. 2025'te enflasyondaki düşüş devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Enflasyonun hızla düşüş yaşadığına dikkati çeken Bolat, "Ekonomi programımızın kararlılıkla uygulanması sonucunda enflasyon oranı 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladı. 2025'te enflasyondaki düşüş devam edecek. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür" dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirten Bolat, "İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. 2025 yılında dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarımız ile işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 7 ayda 31,1 puan gerilemiş"

TÜFE'deki değişimin 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03 olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece yıllık enflasyon yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Aylık bazda gerçekleşen artış ise, son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedilmiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 7 ayda 31,1 puan gerilemiştir. Çekirdek enflasyon C (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) aylık bazda yüzde 1,06 oranında artmış olup, aylık artış hızı son 40 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Ataletin yüksek olduğu hizmet enflasyonunda aylık yüzde 1,05 artış gerçekleşirken, son çeyrekteki gerileme daha da belirgin hale gelmiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu teyit etmiştir."

Bakan Bolat, yıllık enflasyondaki gerilemenin gelecek aylarda da sürmesini beklediklerini kaydetti. - ANKARA