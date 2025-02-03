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Ekonomi

Enflasyon Düşüşü Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun yıl sonunda %20 civarına gerilemesini öngördü.

03.02.2025 12:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon oranının gelecek aylarda da düşmeye devam etmesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

"Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranı düşüyor, önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecektir" ifadesini kullanan Yılmaz, ocak aylarında yıllık bazda ücret ve fiyat ayarlamaları yapılması nedeniyle, enflasyonun diğer aylara göre nispi olarak yükseldiğini belirtti.

Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 5,03 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise 2,3 puan düşerek yüzde 42,12 seviyesine gerilediğini dile getiren Yılmaz, temel mallar yüzde 1'in altında artarken, hizmetler kaleminde yüzde 10'un üzerindeki artışın genel oranı yukarı çektiğini kaydetti.

"Enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarımız yoğunlaşacaktır"

Yurt içi üretici fiyatlarının ocakta yüzde 3,06 oranında yükseldiğini, yıllık enflasyonun 1,3 puan düşerek yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edecektir. Enflasyon ile mücadelemizi para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları içeren programımız ile bütüncül bir çerçevede, koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmeler ile daha olumlu bir tablo oluşacaktır. Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Deprem harcamaları azaldıkça sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarımız yoğunlaşacaktır. Seçici finans, teşvik ve rekabet politikalarımız sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü desteklerken tarımda, verimlilik odaklı yaklaşımımız etkili olacaktır.

Yeşil ve dijital dönüşüm, hizmet sektörleri dahil her alanda öncelik kazanacaktır. Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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