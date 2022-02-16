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Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek - Son Dakika

Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek

16.02.2022 11:21
Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek

Malatya'da, zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyası başlatıldı.

Malatya'da, zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyası başlatıldı.

Malatya sebze-meyve, et ve balık pazarı esnafı tarafından esnafına sahip çık kampanyası ile Çarşamba ve Perşembe günlerinde indirim günleri uygulamasına geçildi. Malatya sebze-meyve, et ve balık pazarına "Esnafına sahip çık Malatya" afişleri asılarak kampanyaya destek istendi. Pazar esnafından Mahmut Şişman, zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyası başlatılmasına destek verdiklerini belirtti. Pazar esnafından Kadir Karadağ ise enflasyonu düşürme programı çerçevesinde başlatılan kampanyaya vatandaşların esnafına sahip çıkarak destek vermelerini beklediklerini söyledi.

Zincir marketlere karşı enflasyonu düşürme programı çerçevesinde esnafına sahip çık kampanyasında Çarşamba ve Perşembe günlerinde sebze-meyve, et ve balık ürünlerinde indirim uygulanmaya başladı. - MALATYA

Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek
Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek
Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek

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Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enflasyonu düşürme programına Malatya'dan destek - Son Dakika
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