Engelli Hayvanlara Destek Projesi

Ekonomi

Vodafone Vakfı, hayvan aktivisti Hasan Kızıl iş birliğiyle engelli hayvanlara yürüteç ve protez sağlamak amacıyla atölye etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Hayat Tamircisi" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Vodafone Gönüllüleri, Kızıl'ın rehberliğinde geri dönüştürülebilir malzemelerle yürüteç üretti. Etkinlikte, terk edilmiş olarak bulunan engelli köpek Fiona'ya özel bir protez hazırlanırken, projeyle başka engelli hayvanların da desteklenmesi hedefleniyor.

HAÇİKO Çiftliği'ne ziyaret

Proje kapsamında Vodafone Gönüllüleri, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) çiftliği'ni de ziyaret etti. Çiftliği gezip işleyişi hakkında bilgi alan Vodafone Gönüllüleri, demonte halindeki kedi evlerini monte etti ve hayvanlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Gönüllüler, geziyle ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da hayvanların sahiplendirilmesi için HAÇİKO'ya yönlendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Vodafone Vakfı olarak, teknolojiyle insanları birbirine bağlarken hayvanları da unutmadıklarını belirtti.

Süel, "Engelli hayvanların yeniden hayata tutunabilmesi için gönüllülerimizle, 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl'ın liderliğinde yürüteç yapım atölyesi düzenledik. Bir çöp kenarında terk edilmiş olarak bulunan Fiona'nın ilk adımlarına hep birlikte şahit olduk. Amacımız, daha fazla hayvanın hayatına dokunmak. İleride de hayvanların daha iyi şartlarda olmaları için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.