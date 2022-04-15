Engelli ve ailelerine maddi destek - Son Dakika
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Engelli ve ailelerine maddi destek

15.04.2022 09:55
Engelli ve ailelerine maddi destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de nisan ayında engellilere ve engelli yakınlarına maddi destek verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de nisan ayında engellilere ve engelli yakınlarına maddi destek verdi. Bu çerçevede bin 301 kişiye 1 milyon 367 bin 588 lira 4 kuruş ödeme yaptı.

Düzce'de her ay düzenli olarak engellilere ve engelli yakınlarına maddi destek veriliyor. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Engelli aylığı bağlanan kişi sayısı Nisan ayında bin 190 kişiye, 1 milyon 270 bin 623 lira 28 kuruş ödeme yapıldı.

Ayrıca ekipler yaptıkları tespitler çerçevesinde engelli yakını aylığı bağlanması uygun görülen 111 kişiye de toplamda 96 bin 965 lira 12 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

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Engelli, Nisan, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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