EPAL'den Lisanssız Üretim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EPAL'den Lisanssız Üretim Uyarısı

EPAL\'den Lisanssız Üretim Uyarısı

EPAL Türkiye, lisanssız palet ve gitter box üretimine karşı denetimlerini artırıyor.

27.02.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Palet Birliği (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi, lisanssız EPAL palet ve gitter box üretimi, tamiri yapan firmalar ile lisanssız ürün kullananlar hakkında uyarılarda bulundu. EPAL Türkiye yetkilileri, polis nezaretinde gerçekleştirdiği denetimlerle kaçak üretim ve sahte EPAL markasının kullanımıyla ilgili çalışmaların da hızını artırdı.

Avrupa Palet Birliği (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi olan Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği'nden (TEPAL-EPAL Türkiye) yapılan açıklamada, lisans almadan EPAL palet ve gitter box (metal kafes) üretmenin, tamir etmenin ve lisansız ürün kullanmanın suç olduğunu belirtildi. Açıklamada, kaçak ve sahtecilikle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği de vurgulanıp, yetkililer tarafından önümüzdeki günlerde denetimlerin yoğunlaşacağı ve kaçak üretimin ve kullanımının tespit edilmesi halinde hapis ve yüksek para cezaları uygulanabileceği vurgulandı.

EPAL, Dünyanın En Güvenilir Taşıma Sistemi

TEPAL Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Özgen, yaptığı yazılı açıklamada, EPAL'in dünyanın en güvenilir taşıma sistemi olduğunu belirterek EPAL markalı ahşap palet ve gitter box üretmek ve tamir etmek için lisans alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Başkan Özgen, "EPAL ürünlerini imal ya da tamir etmek isteyen firmaların Ulusal Komitemize (TEPAL) başvurması gerekiyor. Derneğimize başvuru yapan firmalar hakkında gerekli incelemeleri yaparak, bağımsız denetim şirketi Bureau Veritas tarafından denetlenmelerini sağlıyoruz. Uygun şartları sağlayan firmalara EPAL lisansı verilmektedir. Ancak lisanssız üretim yapanlar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Lisanssız Üretim Yapanlara Polis Eşliğinde Baskın

EPAL'in tüm dünyada kaçak üretimle mücadele ettiğini belirten Cafer Özgen, Türkiye'de de bu denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı. Lisanssız üretim yapılan işletmelere polis nezaretinde habersiz baskınlar yapılacağını vurgulayan Başkan Özgen şunları söyledi:

"Ulusal Komitemize gelen ihbarlar doğrultusunda, kaçak üretim ve tamir yapan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırıyoruz. Denetimler sırasında lisanssız üretim ve tamir yapan firmalar tespit edilirse, ürünlere el konulacak ve işletmecilere yüksek para cezalarının yanı sıra hapis cezası da uygulanacaktır. İşletmelerin mağdur olmaması için herkesin yasal çerçevede hareket etmesini ve EPAL lisansı almasını öneriyoruz."

Lisanssız EPAL Palet Kullanmak da Suçtur

Kaçak üretim ve tamirin yanı sıra, lisanssız EPAL palet ve gitter box kullanan işletmelerin de cezai yaptırımla karşılaşacağını belirten EPAL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Özgen, denetimlerin alıcı firmalar için de geçerli olacağını duyurdu. Cafer Özgen, lisanssız ürün kullanan firmalara da denetim yapılacağını ve söz konusu ürünlere ait fatura kontrollerinin sağlanacağını belirtti. EPAL lisansı bulunan firmaların listesinin EPAL Türkiye resmi web sitesi olan www.epalturkiye.com adresinden görülebileceğini belirten Başkan Özgen, "İşletmelerin, EPAL lisansı olmayan firmalardan ürün almaması büyük önem taşıyor. Çünkü denetimler sırasında, lisanssız ürün kullandığı tespit edilen firmalar da cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. İşletmelerimiz yasal süreci takip etmek için Ulusal Komitemizden bilgi alabilirler." Dedi. - BURSA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPAL'den Lisanssız Üretim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: EPAL'den Lisanssız Üretim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.