EPDK 26 Şirkete Lisans Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK 26 Şirkete Lisans Verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 26 şirkete lisans verirken, 6 lisansı iptal etti veya sonlandırdı.

13.02.2025 09:16
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 26 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK 26 Şirkete Lisans Verdi - Son Dakika

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