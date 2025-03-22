EPDK'dan Akaryakıt Tarifelerine Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EPDK'dan Akaryakıt Tarifelerine Değişiklik

EPDK, TP Petrol ve SOCAR Turkey'nin akaryakıt depolama tarifelerinde düzenlemelere gitti.

22.03.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi ve Yarımca Tesisi ile SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama ve iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi için günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için ise 0,48 lira olarak belirlendi.

Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, kara ve deniz yoluyla yapılacak teslim alma ve teslim etme için metreküp başına benzin ve motorin için 18,03 lira olarak tespit edildi.

Şirketin Kocaeli'deki Yarımca Tesisi'nde ise günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için 0,48 lira oldu. Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, ulusal marker enjeksiyonu için metreküp başına 4,75 lira, ulusal marker muhafazası için ise motorinde litre başına aylık 4,75 lira oldu.

Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli, deniz yoluyla motorin için metreküp başına 12,34 lira, kara yoluyla benzin ve motorin için metreküp başına 18,03 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi İskele Hatları'na ilişkin iletim hizmeti bedeli benzin ve havacılık yakıtı için metreküp başına 5,56 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için metreküp başına 4,68 lira olarak tespit edildi. Depolama hizmeti alınması halinde, tarifeye esas boru hatlarının kullanımında ek iletim hizmet bedeli talep edilmemesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ndeki Star ve TÜPRAŞ Hattı'na ilişkin iletim hizmeti bedeli, benzin için metreküp başına 5,80 lira, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri için metreküp başına 6,90 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TP Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Socar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK'dan Akaryakıt Tarifelerine Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:37:19. #7.13#
SON DAKİKA: EPDK'dan Akaryakıt Tarifelerine Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement