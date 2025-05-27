Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi

Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
27.05.2025 09:06
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temel tüketim değerinden sapma tutarının hesaplanmasına yönelik usul ve esasları belirledi. Yeni düzenlemeye göre TEİAŞ'a hizmet veren toplayıcıların yük değişimlerini izleme yöntemleri ve sapma hesaplama şartları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Talep Tarafı Katılım Hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarının hesaplanmasına yönelik usul ve esasları belirledi.
EPDK'nin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) hizmet verecek toplayıcılar için, hizmet esnasında gerçekleşecek yük değişimlerinin ölçülmesi ve temel tüketimden sapma tutarlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

YÜZDE 15 SINIRI GETİRİLDİ

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ'a hizmet veren toplayıcıların, saatlik tüketim programı bildirimleri ve gerçekleşen tüketim değerleri üzerinden izlenecek. Kritik saatlerde tüketim bildirimi zorunlu hale gelirken, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) verileriyle bildirilen değerler arasındaki fark yüzde 15'i (aktivasyon saatlerinde yüzde 20'yi) aşarsa sapma tutarı hesaplanacak. Toplayıcılar, yan hizmet anlaşması kapsamında hizmet sağladıkları tüketim tesislerinin verilerini günlük olarak TEİAŞ'a iletecek.

YENİ TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

TEİAŞ, hizmetin yerine getirilip getirilmediğini bu verilerle takip edecek ve gerektiğinde SCADA, OSOS, Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) gibi sistem verilerini kullanacak. Ayrıca, TEİAŞ'ın talep etmesine rağmen geçerli bir sebep sunmadan veri paylaşımı yapmayan toplayıcılar için, hesaplamalarda kapasite teklifi miktarı kadar sapma kabul edilecek. Hizmetin izlenmesine ilişkin sapma tutarına yapılacak itirazlar ve düzeltme işlemleri, Yan Hizmetler Yönetmeliği'ne uygun şekilde yürütülecek. Öte yandan, 12 Ağustos 2021'de Kurul Kararı ile kabul edilen Talep Tarafı Yedeği Hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarının belirlenmesi ve tüketim tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasların yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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