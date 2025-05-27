Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Talep Tarafı Katılım Hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarının hesaplanmasına yönelik usul ve esasları belirledi.
EPDK'nin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) hizmet verecek toplayıcılar için, hizmet esnasında gerçekleşecek yük değişimlerinin ölçülmesi ve temel tüketimden sapma tutarlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
TEİAŞ, hizmetin yerine getirilip getirilmediğini bu verilerle takip edecek ve gerektiğinde SCADA, OSOS, Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) gibi sistem verilerini kullanacak. Ayrıca, TEİAŞ'ın talep etmesine rağmen geçerli bir sebep sunmadan veri paylaşımı yapmayan toplayıcılar için, hesaplamalarda kapasite teklifi miktarı kadar sapma kabul edilecek. Hizmetin izlenmesine ilişkin sapma tutarına yapılacak itirazlar ve düzeltme işlemleri, Yan Hizmetler Yönetmeliği'ne uygun şekilde yürütülecek. Öte yandan, 12 Ağustos 2021'de Kurul Kararı ile kabul edilen Talep Tarafı Yedeği Hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarının belirlenmesi ve tüketim tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasların yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)