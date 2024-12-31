EPDK, Doğal Gaz Bağlantı Bedellerini Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, Doğal Gaz Bağlantı Bedellerini Belirledi

EPDK, 2025 yılı için doğal gaz bağlantı bedelini 6.154 lira olarak tespit etti.

31.12.2024 21:16
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, Doğal Gaz Bağlantı Bedellerini Belirledi - Son Dakika

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