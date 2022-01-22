Üye Girişi
EPDK kararları - Son Dakika

EPDK kararları

22.01.2022 09:05
EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) Mersin ve Kırıkkale Terminali'ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) Mersin ve Kırıkkale Terminali'ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Ofisi AŞ'nin DEP/474-5/10363 POAŞ Mersin Terminali Üçocak Mahallesi adresinde faaliyet gösteren "Mersin Depolama Tesisi" ve DEP/474-11/10369 sayılı depolama lisansı kapsamında POAŞ Kırıkkale Terminali Altınova Mahallesi adresinde hizmet veren "Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Mersin Depolama Tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,82, motorin ve havacılık yakıtı için 0,89 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için 21,11, motorin için metreküp başına günlük 23,48 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 22,23 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kırıkkale Terminali Depolama Tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 1,57, motorin için 0,1,77 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için 21,11, motorin için de metreküp başına günlük 23,48 lira, olarak uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan EPDK, 21 Aralık 2006 tarihli 1030 sayılı EPDK Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 7 Haziran 2021 E: 2021/2019 sayılı yürütmeyi durdurma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 2006 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 9,06 kuruş olmasına karar verdi.

YORUMLAR
500

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Ofisi, Kırıkkale, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK kararları - Son Dakika Ekonomi


Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı? Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?         
09:04
AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası         
08:52
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34

Son Dakika Haberleri
09:04 Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?
08:52 AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası
08:45 Gülse Birsel, elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında fatura
08:41 Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında
08:39 Yolcu otobüsü şarampole düştü; 4 yolcu yaralı kurtuldu
08:23 Ordu'da kadın cinayeti! Hapisten çıktı, karısını öldürdü
08:07 Artvin'de O Ses Türkiye horonu! Hasan Koçak'ın şampiyonluğu memleketi Artvin'de böyle kutlandı
08:05 İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek
08:04 Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı
08:03 O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 09:13:55. #1.11#
SON DAKİKA: EPDK kararları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement