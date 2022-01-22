EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) Mersin ve Kırıkkale Terminali'ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Ofisi AŞ'nin DEP/474-5/10363 POAŞ Mersin Terminali Üçocak Mahallesi adresinde faaliyet gösteren "Mersin Depolama Tesisi" ve DEP/474-11/10369 sayılı depolama lisansı kapsamında POAŞ Kırıkkale Terminali Altınova Mahallesi adresinde hizmet veren "Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Mersin Depolama Tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,82, motorin ve havacılık yakıtı için 0,89 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için 21,11, motorin için metreküp başına günlük 23,48 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 22,23 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kırıkkale Terminali Depolama Tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 1,57, motorin için 0,1,77 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için 21,11, motorin için de metreküp başına günlük 23,48 lira, olarak uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan EPDK, 21 Aralık 2006 tarihli 1030 sayılı EPDK Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 7 Haziran 2021 E: 2021/2019 sayılı yürütmeyi durdurma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 2006 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 9,06 kuruş olmasına karar verdi.