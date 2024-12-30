Erdemir 2025 İçin Toplu İşe Alım Yapacak

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticisi Erdemir, 2025 yılında da ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüde görev yapmak üzere toplu işe alım yapacak. Adaylar, başvurularını 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca hafta içi her gün Erdemir Spor Salonu'nda yapabilecek.

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için 2025 yılında da toplu işe alım yapacak. Erdemir'in saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Başvurular, 6 Ocak - 17 Ocak tarihleri arasında hafta içi her gün 08.00 - 16.00 saatlerinde Erdemir Spor Salonu'nda yapılabilecek.

Saat ücretli pozisyonlar için işe alınacak adaylarda; meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri ve otomotiv elektromekanik bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların başvuru tarihi itibarıyla, 18-30 yaş aralığında (7.01.1994 ve sonrası, 5.01.2007 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Ayrıca adaylarda, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartları aranıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, adayların sağlık muayeneleri Erdemir'in işyeri hekimleri tarafından yapılacak ve nihai karar işyeri hekimlerine ait olacak.

Adayların kimlik belgeleriyle yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra birinci derece yakınlarının (anne, baba, eş ve kardeşler) nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından ihtiyaca göre işe alımlar yapılacak. - İSTANBUL