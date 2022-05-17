Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor - Son Dakika
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Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor

17.05.2022 13:07
Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), işletmeye alınışının 57. yılını kutluyor.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), işletmeye alınışının 57. yılını kutluyor.

Erdemir'den yapılan açıklamada, işletmenin sahip olduğu teknoloji, insan kaynağı, bilgi birikimi ve gerçekleştirdiği yatırımlarla, başta tesislerinin bulunduğu Ereğli olmak üzere Türkiye ve dünya ekonomisine değer kattığı belirtildi.

Şirketin sıcak ve soğuk haddelenmiş, levha, kalay, krom, galvaniz kaplamalı ürün gruplarında ve uluslararası kalite standartlarındaki 536 yassı çelik kalitesini pek çok sektörün hizmetine sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye yassı çelik sektörünün ilk üreticisi ve öncüsü Erdemir, ileri çelik araştırmaları merkezi olma hedefiyle hayata geçirdiği Ar-Ge merkezinde, müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları için çalışıyor. Türkiye'nin en geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden olan ve hisselerinin çoğunluğu kurumsal yatırımcıların elinde bulunan Erdemir, sanayide olduğu gibi Borsa İstanbul'un açıldığı ve hisselerinin işlem görmeye başladığı 1986 yılından bu yana borsanın da lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor."

Sanayi alanında ciddi hamleler başlatılan Türkiye'de, mevcut sanayinin gelişebilmesi ve yeni sanayi kollarının üretime başlaması için yassı çelik ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu ihtiyacın bütünüyle ithalat yoluyla karşılanması mümkün görünmüyordu. İşte bu noktada Türkiye ekonomisi ve sanayisinin gelişimi için en önemli stratejik adımlardan biri atıldı ve 11 Mayıs 1960'ta Erdemir'in kuruluşu tescil edildi." denildi.

"Erdemir, büyümeye devam ediyor"

15 Mayıs 1965'te işletmeye alınan Erdemir'in yıllar içerisinde Türk sanayisinin artan ihtiyaçları doğrultusunda ülkenin en büyük yatırım projelerine imza atarak üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdığı vurgulanan açıklamada, firmanın yatırımlarıyla kapasitesini ve portföyünü geliştirirken, kurduğu ve satın aldığı şirketlerle büyümeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 6 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlayan Erdemir'in, kurulu bulunduğu bölge ve Türkiye için değer üretmeye devam ettiği, gerçekleştirdiği projelerle toplumsal gelişime destek olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaçları doğrultusunda destek sağladığı vurgulandı.

Erdemir'in, toz toplama filtre sistemleri, yüksek seviye otomasyonu ve daha yüksek baca boyu gibi birçok teknolojik özelliğe sahip, çevre dostu 4. Kok Bataryası, 2. Yüksek Fırın Yenileme, 6 No'lu Buhar Kazanı projelerini sürdürdüğü bildirilen açıklamada, çevre dostu üretimle kaynakların etkin ve verimli kullanımı doğrultusunda yatırımlarını sürdüreceği kaydedildi.

Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor
Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor
Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor

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Kaynak: AA

Araştırma Geliştirme, Erdemir, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir kuruluşunun 57. yılını kutluyor - Son Dakika


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