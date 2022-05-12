Erdemli'de sulama suyu sevinci - Son Dakika
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Erdemli'de sulama suyu sevinci

12.05.2022 10:44
Erdemli'de sulama suyu sevinci

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde 2019 yılında başlatılan 18 kilometrelik sulama suyu projesi tamamlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde 2019 yılında başlatılan 18 kilometrelik sulama suyu projesi tamamlandı.

Düzenlenen açılışa Mersin Su Üretim Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ersin Akdoğan, Elbeyli Mahalle Muhtarı Emin Balcı ve mahalle halkı katıldı.

Elbeyli Mahalle Muhtarı Emin Balcı mahallelerine gelen sulama suyunun tarım arazilerine can vereceğini belirterek, "2019 yılında başlatılan 18 km sulama suyumuz Mahallemize hayırlı olsun. Ersin Akdoğan başkanımızla birlikte uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyorduk. Bugün mahallem için mutlu bir gün, sulama suyumuza kavuştuk. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

2019 yılından itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürerek Elbeyli Mahallesini sulama suyuna kavuşturduklarını belirten Başkan Ersin Akdoğan, "Bugün burada bir kutlu davanın sonucunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Elbeyli Mahallesi ve halkı benim için çok değerlidir. İlk çalışmamızı bu mahallemizde başlattık. 2019 yılından bu zamana kadar çalışmalarımıza aralıksız devam ettik ve bugünde projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbeyli mahallemize bugüne kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde toplamda 18 km gibi bir rakama ulaştık. Kısmet olurda sulama suyunun üçüncü etabında tamamladığımızda Elbeyli mahallemizin sulanmadık arazileri kalmayacak" diye konuştu. - MERSİN

Erdemli'de sulama suyu sevinci
Erdemli'de sulama suyu sevinci

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Emin Balcı, Mersin, Tarım, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdemli'de sulama suyu sevinci - Son Dakika


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