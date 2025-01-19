Erken Rezervasyonun Önemi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erken Rezervasyonun Önemi Artıyor

Erken Rezervasyonun Önemi Artıyor

Eskişehir'de turizmci Salih Er, vatandaşların oda almak için erken rezervasyona yöneldiğini belirtti.

19.01.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, vatandaşların istediği otelden oda alabilmek ve yüzde 60'a varan indirimlerden faydalanmak için erken rezervasyona ilgi gösterdiğini açıkladı.

Yaz tatili için şimdiden başlayan erken rezervasyonlar sürüyor. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar erken rezervasyon fırsatlarına ilgi gösterirken, turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, vatandaşların artık bu konuda daha bilinçli olduklarını söyledi. Erken rezervasyon ile fiyat farklarının yüzde 60'a kadar çıktığını ifade eden Er, bu tür fırsatlardan faydalanan misafirlerin hem istedikleri odaları alabildiklerini hem de indirimli fiyatlardan yararlandıklarını dile getirdi.

"Erken rezervasyonun önemi her geçen gün daha çok artıyor"

Er, "Erken rezervasyon önceki yıllardaki gibi değil. Eskiden insanlarımız bu kadar bilinçli değildi ve maalesef gerekli erken rezervasyon fırsatlarını yakalayamıyorlardı. Ancak şu anda farkların yüzde 50 ve 60'lara kadar çıktığı bir durum söz konusu. Şimdi alan bir misafir, yaz sezonuna göre daha indirimli rezervasyon yaptırabiliyor. Önce yüzde 25'ini, kalanını daha sonra öde, kredi kartı ve elden taksit kampanyaları erken rezervasyonu her zaman için cazip hale getiriyor. Erken rezervasyonun önemi her geçen gün daha çok artıyor. Misafirlerimiz son dakikaya kaldıklarında gerek istediği odayı bulamıyorlar, gerekse daha yüksek fiyatlardan aldıkları için zarar etmiş oluyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Salih Er, Ekonomi, Turizm, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erken Rezervasyonun Önemi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:46 Özel’in masasındaki ankette çarpıcı sonuç Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
08:47 Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
08:21 Wanda Nara’nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 15:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: Erken Rezervasyonun Önemi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.