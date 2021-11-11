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Ertaş, 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını' değerlendirdi - Son Dakika

Ertaş, 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını' değerlendirdi

11.11.2021 10:07
Ertaş, 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını' değerlendirdi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS )Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Ticaret Bakanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede daha etkin bir denetim ve kontrol mekanizması temin etmek ve mücadele sürecinde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla yürürlüğe giren...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS )Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Ticaret Bakanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede daha etkin bir denetim ve kontrol mekanizması temin etmek ve mücadele sürecinde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla yürürlüğe giren 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını' değerlendi.

Akaryakıtın giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreç anlık izleneceğini söyleyen PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, "Eylem Planında, akaryakıtın giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreci, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve e-belge verileri ile karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulması ve ilgili kurumların kullanımına açılması öngörülüyor" dedi.

Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli bir limit konulmasına dair düzenleme yapılmasının eylem planında öngörülen bir başka husus olduğunu söyleyen Ertaş, "Eylem Planında, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda meri mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları içeren yönetmelikler ve diğer düzenlemelerin ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik kamu spotu gibi çalışmalar yapılması da öngörülüyor" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Ertaş, 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını' değerlendirdi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Ticaret Bakanlığı, Musa Ertaş, Akaryakıt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ertaş, 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını' değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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