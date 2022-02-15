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Erzincan'a 17,6 Milyon TL yatırım desteği - Son Dakika

Erzincan'a 17,6 Milyon TL yatırım desteği

15.02.2022 08:48
Erzincan'a 17,6 Milyon TL yatırım desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmiş olan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2'nin değerlendirme süreçleri sona erdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmiş olan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2'nin değerlendirme süreçleri sona erdi.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, Erzincan'da faaliyet gösteren işletmelere KUDAKA tarafından sağlanan yatırım desteği hakkında bilgiler verdi.

Program kapsamında et, süt, arıcılık, tabi kaynaklar, turizm ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ilimizden 11 firmaya finansman desteği sağlanacak. Yapılacak yatırımlar için ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla kullandırılacak kredilerin finansman giderleri KUDAKA tarafından karşılanacak.

KUDAKA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 11 projenin öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 17,6 milyon TL olacak. Program kapsamında başarılı projelere ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla 3 ay ödemesiz, 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak.

Projelerin Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mehmet Makas, program kapsamında desteklenen projelerin uygulamaya geçmesi ile birlikte ilde faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmet çeşitliliğinde artış olacağı gibi, yapılacak yatırımlar vesilesiyle yaklaşık 150 kişilik ilave istihdam sağlanabileceğini söyledi. - ERZİNCAN

Erzincan'a 17,6 Milyon TL yatırım desteği

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Türk Lirası, Erzincan, Yatırım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'a 17,6 Milyon TL yatırım desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erzincan'a 17,6 Milyon TL yatırım desteği - Son Dakika
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