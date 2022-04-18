Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Son Dakika
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Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

18.04.2022 10:38
Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Erzincan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl 114 çiftçiye 10 bin 257 küçükbaş hayvan dağıtılırken, kentte projenin 2. etabı da başlatıldı.

Erzincan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl 114 çiftçiye 10 bin 257 küçükbaş hayvan dağıtılırken, kentte projenin 2. etabı da başlatıldı.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde, özellikle Erzincan genelinin koyun yetiştiriciliğine elverişli yapısı ile küçükbaş işletmelerinin kapasitelerini artırarak yerel ırkların gelişmesine katkı sunması ve bölgesel anlamda ekonomik güce dönüşmesi, il ve ilçelerde ki koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile üreticilere çok avantajlı kredi imkanları sağlanarak 114 üreticiye 10 bin 257 koyun için 15 milyon 500 bin TL kredi sunuldu. Desteklemeler ve hayata geçirilen farklı projeler ile de Erzincan'da 2020 yılında 463 bin 182 olan küçükbaş hayvan sayısı artarak 2022 yılında 550 bin 77 oldu.

"Projenin 2. etabı başladı"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen projenin 2. etabı başlayarak projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle kullandırılan kredi imkanı ise 200 bin TL'ye çıkarıldı. Bu çerçevede üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da vadeli işletme kredisi kullanabilecekler. - ERZİNCAN

Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

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Türk Lirası, Erzincan, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 1 yılda 114 çiftçi devlet desteğiyle sürü sahibi oldu - Son Dakika
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