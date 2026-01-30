Altınok; "Erzurum\'un tarım ve hayvancılığına desteğimiz sürecek"

Erzurum'da tarım sektörünün temsilcilerinin de katılımıyla mini bir zirve yapıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, üreticilerin sorunlarını çözmede her zaman gayret içinde olduklarını ifade etti.

Erzurum'da düzenlenen buluşmada özellikle et ve süt üretimi yapan işletmelerin temsilcileri karşılaştıkları sorunlar dile getirdiler. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Başkan Hakan Oral, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ile üretici birliklerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, ülkemiz için değerli bir sektör olan tarım ile hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olan Erzurum'da sorunların çözümünün ve mevcut durumunu daha iyi noktalara getirmenin birlik ve beraberlik içinde harekete edilerek ulaşılabileceğini ifade ederek, "Burada üreticilerimizin desteklenmesi kadar vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve uygun ürüne kavuşması da gözden kaçırılmamalı. Benzeri toplantıları devam ettirerek, ilimizde tarım ve hayvancılık noktasında yapılması gerekenleri de konuşarak yolumuza devam edeceğiz. İlimizin potansiyeli kadar diğer bölgelerle rekabet etmesinde iklimsel ve coğrafi etkenlerde unutulmamalı. Hep birlikte hareket ederek tarım ve hayvancılık sektörünü kalkındıracağız " dedi. - ERZURUM