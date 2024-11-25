Erzurum'da Yapı İzinleri Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Yapı İzinleri Düşüşte

Erzurum\'da Yapı İzinleri Düşüşte

TÜİK'in açıkladığı III. Çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ne göre Erzurum'da 136 binaya yapı ruhsatı verildi. Ülke genelinde ise yapı ruhsatı verilen bina sayısı ve yüzölçümünde önemli bir azalma yaşandı.

25.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Yapı İzin İstatistikleri III. Çeyrek rakamlarına göre; Erzurum'da 136 binaya yapı ruhsatı, 67 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %18,9 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %18,8, daire sayısı %17,0 ve yüzölçüm %18,9 azaldı.

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Temmuz- Eylül 2024 döneminde Erzurum'da 136 binaya yapı ruhsatı, 67 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde 2024 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde 136 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının bin 355, toplam yüzölçümün 284 bin 652 m2, konut kullanım alanının 145 bin 107 n2, konut dışı kullanım alanının 75 bin 728 m2 ve ortak kullanım alanının 63 bin 816 m2olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 67, daire sayısının 664, toplam yüzölçümün 167 bin 422 m2, konut kullanım alanının 92 bin 907 m2, konut dışı kullanım alanının 44 bin 858 m2 ve ortak kullanım alanının 29 bin 656 m2 olduğu görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Yapı İzinleri Düşüşte - Son Dakika

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