Esenlik'te yağ satışları devam ediyor - Son Dakika
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Esenlik'te yağ satışları devam ediyor

06.03.2022 16:08
Esenlik'te yağ satışları devam ediyor

Malatya'nın yerel Zincir Marketi Esenlik'te yağ satışları devam ediyor.

Malatya'nın yerel Zincir Marketi Esenlik'te yağ satışları devam ediyor.

Kent genelinde bazı zincir marketlerin yeni zamları bahane ederek sıvı yağları raflarında kaldırdıkları ileri sürülürken, Malatya'daki Esenlik Süper Marketler zincirine bağlı tüm şubelerde sıvı yağlar vatandaşların görebileceği alana yerleştirdi. Malatya'da yıllardır kaliteden ve uygun fiyatta taviz vermeyerek vatandaşa hizmet sunan Esenlik bünyesindeki tüm şubelerde yağ reyonları dolduruldu.

Sıvı yağ fiyatlarında yeni bir güncellemeye de gitmeyen Esenlik Marketlerdeki bu uygulama vatandaşların taktirini topladı. - MALATYA

Esenlik'te yağ satışları devam ediyor
Esenlik'te yağ satışları devam ediyor
Esenlik'te yağ satışları devam ediyor
Esenlik'te yağ satışları devam ediyor

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Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esenlik'te yağ satışları devam ediyor - Son Dakika


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