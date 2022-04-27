Esgin müjdeyi verdi: "Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı" - Son Dakika
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Esgin müjdeyi verdi: "Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı"

27.04.2022 14:16
Esgin müjdeyi verdi: "Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa'daki yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa'daki yatırımları yerinde inceledi. Esgin, Kestelek Eti Bor Madeni Tesisi'nin 400 milyon TL yeni yatırımla ülke ekonomisine ve istihdamına güç vereceğini müjdeledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel kurul çalışmalarının ardından Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, aynı zamanda bölgede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Mustafakemalpaşa Kestelek'te bulunan Eti Bor Madeni Tesisi'nde incelemelerde bulunan Esgin, "Dünya bor üretiminin yüzde 62'sine sahip Türkiye olarak yeni ve katma değerli ürünler geliştirme noktasında yatırımlarımızı artırıyoruz. Kestelek uzun yıllardır bor madeni çıkardığımız bir bölgemiz. Bu noktada, Mustafakemalpaşa Kestelek'de 8 yıl önce üretimi, 2 yıl önce de Bigadiç'ten gelen cevherin zenginleştirme işlemi durmak zorunda kalan maden ocağımızın yeni yatırım kararını almıştık. Şlam Barajı inşaatında sona yaklaştık. Bölgemizde kamulaştırmalarla birlikte toplamda 400 milyon TL yeni yatırımımızla beraber 300 insanımıza yeni iş imkanı sağlıyoruz. Bununla beraber Mustafakemalpaşa ilçemizde her alanda yatırımlarımızı artırıyoruz. Bugün bu yeni yatırımlarımızı yerinde inceledik. Mustafakemalpaşa'mıza 50 dönümlük bir arazide Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Yine birçok şehre nasip olmayan Gençlik Merkezi, Sosyal Yaşam ve Spor Tesisi inşaatı da hızlı devam ediyor. Bünyesindeki tüm sanatsal ve sportif imkanlarla gençlerimiz kendilerini yetiştirebilecek, ailelerimiz çocukları ile birlikte güzel zamanlar geçirecek. Yine, Mustafakemalpaşa eski Devlet Hastane'mizin olduğu bölgemize sağlık yatırımları yapıyoruz. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz vardı. Onun yanına Çırpan ve Selimiye Aile Sağlığı Merkezi kuruyoruz. İnşaatına başladık. 6+6 toplam 12 adet poliklinik ile ilçemize hizmet vereceğiz. Eğitim alanında da ilçemizde hizmet yatırımlarımız devam ediyor. Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi 1968 yılından bu yana 24 derslikli hizmet veriyordu. Deprem güçlendirme testi riskli olduğundan yerine 32 derslikli modern bir Anadolu Lisesi ve kapalı spor salonu inşaatımız hızlıca devam ediyor. Bununla beraber Mustafakemalpaşa Çayı taşkın koruma projesini de Mayıs ayında tamamlayıp Mustafakemalpaşa Belediyemize teslim ediyoruz. Bölgemizde yürüyüş yolları ve kafeler ile yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşuyoruz. Bitti mi bitmedi. Mustafakemalpaşa Yalıntaş kavşağı yapımı ve Alpaslan Türkeş Bulvarı yol genişletme ve asfalt çalışmalarını da bayramdan sonra bitiriyoruz. Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık sorunu alt yapı çalışması da hızlıca devam ediyor. Bu çalışmalar yapılırken hemşehrilerimiz biraz zahmet çekiyor ama rahmetini de yaşayacaklar. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir ve bunu eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Yapacağımız daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var" dedi. - BURSA

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Mustafakemalpaşa, Türk Lirası, AK Parti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esgin müjdeyi verdi: 'Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esgin müjdeyi verdi: "Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı" - Son Dakika
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