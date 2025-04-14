Eskişehir'de Don Riski Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir'de Don Riski Uyarısı

Eskişehir\'de Don Riski Uyarısı

Tarım Müdürlüğü, kiraz üreticilerine don riski nedeniyle önlem almaları çağrısında bulundu.

14.04.2025 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi üzerine özellikle Mihalıççık'ta kiraz üretimi yapan üreticilerin ve örtü altı üretim yapan seracıların Mahmudiye ilçesindeki meyve üreticilerinin zirai don riskine karşı mutlaka tedbir almaları gerektiğini belirtti. Kurumun sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yapılan duyurulara ek olarak, toplam 24 bin üreticiye SMS yoluyla uyarı mesajı gönderildi.

Uzmanlar bahçelerde ve seralarda örtüleme, sulama ve saman gibi materyallerin yakılarak dumanlama (sisleme) yöntemlerinin uygulanmasını istedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ve teknik ekiplerle birlikte Mahmudiye ilçesindeki meyve bahçelerinde gece saatlerinde incelemelerde bulundu. Sahada üreticilerle bir araya gelen ekip, yapılan uyarıların ardından alınan önlemleri yerinde gözlemledi.

Mihalıççık'ta gece nöbeti

Gece ilerledikçe saha çalışmaları Mihalıççık ilçesine taşındı. Ziraat Odası Başkanı Serhat Uysal'ın da katıldığı ziyarette kiraz üreticileriyle buluşan ekip, don riskine karşı alınan önlemleri değerlendirdi. İl Müdürü Gümüş, üreticilerin endişelerini, önerilerini ve gözlemlerini dinleyerek, TARSİM Bölge Müdürlüğü ile anlık görüşmeler gerçekleştirerek don riskini bildirdi. Saha çalışmalarından ve çiftçilerle yaptığı istişarelerden edindiği tüm izlenimleri ve bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine raporladı.

Müdür Gümüş: "Çiftçimizin yanındayız"

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, sahadaki izlenimlerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Don riski nedeniyle tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuza geçmiş durumdayız. Hedefimiz, üreticilerimizin bu afetten ya hiç etkilenmemesi ya da en az zararla atlatmasıdır. Muhtemel zararların karşılanması için TARSİM havuzu ve devletimizin sunduğu imkanlar devreye alınacaktır. Önümüzdeki kritik 4 gün boyunca çiftçilerimizle sahada kalmaya ve onları yalnız bırakmamaya devam edeceğiz."

Üreticimize çağrı: 'Önleminizi alın, ürününüzü koruyun'

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm üreticilere bir kez daha seslenerek, "Bir gecelik don, bir yıllık emeğinizi silebilir. Lütfen önlemlerinizi eksiksiz şekilde alın, biz her adımda yanınızdayız." mesajını yineledi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mihalıççık, Çiftçilik, Mahmudiye, Ekonomi, Güncel, Kiraz, Tarım, SMS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Don Riski Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu

14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
21:40 Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
21:10 Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 15:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Don Riski Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement