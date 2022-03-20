Eskişehir'e dev yatırım geliyor - Son Dakika
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Eskişehir'e dev yatırım geliyor

20.03.2022 11:59
Eskişehir'e dev yatırım geliyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan vagon üretim tesisi için 45 milyon dolar yatırım yapacak.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan vagon üretim tesisi için 45 milyon dolar yatırım yapacak.

Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları, yeni vagon imalatı faaliyetlerini büyütmek amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fazı için 45 milyon dolar olan yatırımla tam entegre ve otomasyonlu tesis kuracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün onayladığı ve teşvik desteği vereceği proje için hazırlıklar bitme aşamasına geldi. Toplam 174 bin metrekarelik alana kurulacak tesisin inşaatına 2022'nin ikinci çeyreğinde başlanıp, 2023'ün ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

"İlk fazı 45 milyon dolar değerinde"

Konuyla alakalı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "İştirakimiz Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş'nin vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demiryolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki ve imalatı konularında faaliyetlerini büyütmek, verimliliği artırmak ve yönetim sinerjisi oluşturmak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fazı 45 milyon dolar olan tesis planı yapıldı. Tam entegre ve otomasyonlu tesis yatırımı, toplam 618 milyon 366 bin 747 lira yatırım bütçesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştur. Yatırıma ilişkin teşvikin içeriği genel itibarıyla KDV istisnası, vergi indirimleri, sigorta prim destekleri, faiz veya kar payı desteklerinden oluşmaktadır. Yatırım fazlar halinde gerçekleştirilecek olup, toplam 174 bin metrekarelik arsa üzerine konuşlandırılacak 66 bin metrekare kapalı alandan oluşacaktır. Yatırımın inşaat faaliyetlerinin 2022 yılı 2'nci çeyreğinde başlayıp, 2023 senesi ilk çeyreğinde ilk etabın faaliyete geçmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

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Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'e dev yatırım geliyor - Son Dakika


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