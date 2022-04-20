Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker - Son Dakika

Eskişehir'deki arıcılarının ilkbahar beslenmesinde kullanacakları şekerlerin büyük bölümünün dağıtımı gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir arıcılarına tahsis edilmiş olan 61 ton şekerin 42 tonunun 218 arıcıya ulaştığını açıkladı. Şekerin, İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliğince yetiştiricilere dağıtıldığı belirtilen açıklamada, "Geriye kalan 19 ton şekerinde dağıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. Tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını dileriz." denildi. - ESKİŞEHİR