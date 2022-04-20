Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker - Son Dakika
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Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker

20.04.2022 15:41
Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker

Eskişehir'deki arıcılarının ilkbahar beslenmesinde kullanacakları şekerlerin büyük bölümünün dağıtımı gerçekleşti.

Eskişehir'deki arıcılarının ilkbahar beslenmesinde kullanacakları şekerlerin büyük bölümünün dağıtımı gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir arıcılarına tahsis edilmiş olan 61 ton şekerin 42 tonunun 218 arıcıya ulaştığını açıkladı. Şekerin, İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliğince yetiştiricilere dağıtıldığı belirtilen açıklamada, "Geriye kalan 19 ton şekerinde dağıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. Tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını dileriz." denildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker
Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker
Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker
Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker
Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker

YORUMLAR
500
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Eskişehir, İlkbahar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker - Son Dakika


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