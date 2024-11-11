Esnaf Sorunları Antalya'da Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Esnaf Sorunları Antalya'da Tartışıldı

Esnaf Sorunları Antalya\'da Tartışıldı

Bakan Yardımcısı Gürcan, Antalya esnafının sorunlarını AESOB Başkanı Dere ile istişare etti.

11.11.2024 18:08
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Antalya'da esnaf ve sanatkarların sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri hakkında istişarede bulunuldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, beraberindeki heyetle Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'ye TESK Genel Başkan Vekili olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu. AESOB Başkanı Dere, Bakan Yardımcısı Gürcan'a Antalya esnaf ve sanatkarlarının genel durumunu, sorun ve taleplerini aktardı. Esnaf odalarının üyelerinden yapacakları tahsilat işlemlerinde banka ve havuz sistemi ile alakalı öneriler, NACE faaliyet kodları, defter tutma hadleri gibi konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Nazik ziyaretleri ile bizi onurlandıran Bakan Yardımcımıza ve genel müdürlerimize her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olarak, destek ve katkılarını üzerimizden esirgemedikleri için şahsım ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"AESOB Başkanı Adlıhan Dere önemli bir görev üstleniyor"

Bakan Yardımcısı Gürcan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ve Adlıhan Dere'nin şehrin ekonomisine, ticaretine ve kültürüne katkılar sunduğunu, esnafın desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Gürcan, "AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile Antalya esnaf ve sanatkarlarının karşılaştığı sorunları dinleyip, çözüm önerileri ve talepleri konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Yerel kalkınmanın yapı taşlarından biri olan esnaf ve sanatkarlarımızın sesine kulak vermek, onların öneri ve talepleri doğrultusunda Bakanlık olarak atabileceğimiz adımları istişare etmek bizler için büyük bir önem taşımaktadır. AESOB Başkanı Sayın Adlıhan Dere ve heyetine nazik karşılamaları için teşekkürlerimi sunuyorum. TESK Genel Başkan Vekili olarak seçilmesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AESOB Başkan Vekili ve Antalya Motosiklet Bisiklet ve Oto Lastik Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Dal, Antalya Berberler Esnaf Odası Başkanı Yüksel Uzun yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Esnaf Sorunları Antalya'da Tartışıldı - Son Dakika

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