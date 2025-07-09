Esnafa Nefes Kredisi Müjdesi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan esnafın güzünü güldürecek haberi verdi. geldi. Başkan Erdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde yürütülen Nefes Kredisi uygulamamız kapsamında, üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kredi destek paketi hayata geçirilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak krediye ilişkin başvurular, 08 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başladı.

TOBB Nefes Kredisi'nin temel özellikleri sıralayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Kredi tutarı risk durumuna göre 1 milyon TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında verilecek. 6 ay ana para ve faiz ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeli. Kredinin faiz oranı ise 24 aya kadar vadelerde yüzde 38; 24 ay üzeri vadelerde yüzde 37 üzerinden hesaplanacak. Bankalar tarafından başvuru ücreti olarak 5 bin TL ve yüzde 0,5 oranında banka komisyonu ile yüzde 1 kefalet komisyonu ödenecek.

Herhangi bir teminat talep edilmeyecek. Sadece şahıs işletmelerinde kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebiyle maddi teminat istenebilir.

Nefes Kredisi başvurusu yapmak isteyen, aidat borcu bulunmayan üyelerimiz odamızdan ücretsiz olarak alacakları faaliyet belgesi ile ilgili bankalarımızın şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir. Üyelerimize, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ