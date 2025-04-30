Espressolab Yanlış Algıları Açıkladı

Espressolab, sosyal medyada gündeme gelen boykot çağrılarının ardından, kamuoyunda oluşan yanlış algılara yönelik açıklamalarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Espressolab, son günlerde sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarının ardından kamuoyunda oluşan yanlış algılar üzerine, "Hakkımızda Doğru Bilinen Yanlışlar" başlığı altında bir liste yayımladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden de konuya ilişkin açıklamada, "Espressolab olarak her zaman şeffaflığa ve samimiyete önem verdik. Bugüne kadar sessiz kalmamızın nedeni, hiçbir ilgimiz olmayan bir siyasi gündemin içine çekilmiş olmamızdı. Süreçte markamızla ilgili çeşitli sorulara ve yanıltıcı yorumlara şahit olduğumuz için, en doğru bilgileri sizinle paylaşmak istedik." ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak, "Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor" iddiasına yanıt veren şirket, Türkiye'deki 209 üniversitenin yalnızca 17'sinde mağazalarının bulunduğunu, kampüslerde herhangi bir tekel durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, diğer kahve zincirlerinin de aynı üniversitelerde faaliyet gösterdiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"Aksine, global kahve zincirleri daha önceden aynı kampüslerde mağaza açmıştır ve hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye genelindeki üniversiteler incelendiğinde diğer kahve markalarının kampüslerdeki mağaza sayısının Espressolab'den daha fazla olduğu görülmektedir. Espressolab diğer tüm markalar gibi ihale süreçlerine eşit şartlarda dahil olmaktadır."

"Espressolab, vakıflara ait mekanlara siyasi destekle mağaza açıyor" iddiasına da açıklık getirilirken, Espressolab'ın Türkiye'deki 282 mağazası içerisinde, yalnızca 2 mağazasının vakıf benzeri kuruluşlara ait olduğu, diğer tüm mağazaların sahipliklerinin vakıflara değil, şahıslara ait olduğunun altını çizildi.

İlgili mekanların, Espressolab'den önce de farklı işletmeler tarafından kullanıldığı, mağaza faaliyetlerinin ise bağlı oldukları resmi yönetimlerin ve kurumların prosedürlerine uygun şekilde gerçekleşti.

"Topbaş ailesinin Espressolab'e ortak olduğu" iddiasına yanıt olarak şu bilgiler paylaşıldı:

"Espressolab, 140 yıllık restorancılık geçmişine sahip Kocadağ ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Esat Kocadağ tarafından 2014'te bir üniversite girişimi olarak kurulmuştur. Şirketin ortakları Esat Kocadağ, Emre Kocadağ ve Arif Kocadağ'dır. Kadir Topbaş ile Mevlüt Kocadağ arasında yalnızca akrabalık ilişkisi olup, Espressolab'in kuruluşu veya yönetimiyle ilgili bir iş ortaklığı yoktur."

2024'te 278 milyon 221 bin 236 lira 20 kuruş vergi

"Devletten teşvik alarak büyüdüğü" iddiasını da reddederek büyüme sürecinin tamamen kendi yatırımları ve franchise modeliyle gerçekleştiğini belirten Espressolab, 2024'te 278 milyon 221 bin 236 lira 20 kuruş vergi ödediğini anımsattı.

Şirket, sosyal medya paylaşımlarında Fas Başbakanı ile ortaklık ve Mert Vidinli işbirliği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Espressolab, bu paylaşımlarla yanlış algıların önüne geçerek kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor.