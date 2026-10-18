Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 9 ayda 5 milyar 185 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 9 ayda 5 milyar 185 milyon dolara ulaştı

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Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 5 milyar 185 milyon 578 bin dolara çıktı. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 129 milyon 955 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde 5 milyar 185 milyon 578 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 16,6'sını oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 4 milyar 787 milyon 959 bin dolardan 5 milyar 185 milyon 578 bin dolara çıktı.

Ocak-eylül döneminde 79 ülke, özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Birleşik Krallık'a 1,1 milyarlık ihracat

Sektörün ocak-eylül döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 1 milyon 979 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 12,8 artışla 1 milyar 129 milyon 955 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen bu ihracat, 9 aydaki toplam hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 21,8'ini oluşturdu.

İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 772 milyon 860 bin dolardan 861 milyon 103 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya ocak-eylül döneminde ihracat, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 34,5 yükselişle 442 milyon 834 bin dolardan 595 milyon 771 bin dolara ulaştı.

Slovenya'ya bu dönemde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı yüzde 8,7 düşüşle 608 milyon 592 bin dolardan 555 milyon 707 bin dolara geriledi.

Hollanda'ya ihracat büyük oranda arttı

Beşinci sıradaki İtalya'ya ihracat yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 artarak 466 milyon 404 bin dolardan 543 milyon 19 bin dolara geldi.

Belçika yüzde 13,4 artış ve 332 milyon 800 bin dolarla 6'ncı, İspanya yüzde 36,5 düşüş ve 320 milyon 968 bin dolarla 7'nci, Avusturya yüzde 36 yükseliş ve 108 milyon 81 bin dolarla 8'nci sırada yer aldı.

Hollanda'ya 9 aylık dönemde "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatında büyük artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 817 bin dolarlık dış satımın yapıldığı Hollanda'ya bu yılın 9 ayındaki ihracat yüzde 1868 artışla 94 milyon 821 bin dolara çıktı.

Ticari araç dış satımı yüzde 46 artışla 53 milyon 475 bin dolardan 78 milyon 32 bin dolara çıkan Avustralya ise en çok ihracat yapılan 10'uncu ülke oldu.

Kaynak: AA
Birleşik KrallıkOtomobilİhracatEkonomiEylülSon Dakika

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