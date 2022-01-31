Üye Girişi
Eti Alüminyum'da yeşil enerji devri başlıyor - Son Dakika

Eti Alüminyum'da yeşil enerji devri başlıyor

31.01.2022 17:29
Eti Alüminyum'da yeşil enerji devri başlıyor

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Alüminyum, "temiz ve yeşil alüminyum" hedefiyle, entegre üretim tesislerinin yer aldığı Seydişehir'de, 2 yeni güneş enerji santrali kurmaya hazırlanıyor.

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Alüminyum, "temiz ve yeşil alüminyum" hedefiyle, entegre üretim tesislerinin yer aldığı Seydişehir'de, 2 yeni güneş enerji santrali kurmaya hazırlanıyor.

Eti Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 58,8 MW kurulu gücü bulunan Eti-1 ve Eti-2 güneş enerji santrallerine 104,3 MW'lik Eti-3 ve Eti-4'ü ekleyecek olan Eti Alüminyum, böylece üretimde kullandığı elektriğe eşdeğer elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir'de yılda 80 bin ton alüminyum ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Alüminyum üretimindeki en önemli süreç olan elektrolizhanede kullanılan elektrik, üretim maliyetlerinin de çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Karbon ayak izimizi düşürmek için bu elektriğin yeşil enerjiden sağlanması, Türkiye'de madenden son ürüne kadar entegre üretim yapan tek şirket olan Eti Alüminyum'un öncü konumunu da pekiştirecek. Güneş enerji santrallerimizin yanı sıra Oymapınar Hidroelektrik Santrali'mizle birlikte, tükettiğimiz miktarda elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretme kapasitesine sahip olacağız."

Sanayi üretiminin özellikle gelişmiş ülkelerde sürdürülebilirlik ve ekolojiyle birlikte yürüdüğünü vurgulayan Arkan, "Bir yandan iyi hava kalitesini korumayı hedeflerken geleceğimize yatırım yaparak üretimde sürdürülebilir ve temiz enerji kullanımını destekliyoruz. 40,3 MW kurulu gücü bulunan Eti-3 santralimizi mayıs ayında, henüz çok yeni kurulum iznini aldığımız 64 MW'lik Eti-4 santralimizi de yılın sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut mevzuatların izin verdiği ölçüde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimimizi artırmak, çeşitlendirmek ve sıfır karbon hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesis 116 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek güçte

Verilen bilgiye göre, Eti Alüminyum Seydişehir Entegre Tesisleri'nde 2022 sonunda sayısı 4'e çıkacak santrallerin sahip olduğu 163 MW'lik kurulu güç, 116 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektriği üretecek.

Halihazırda 145 bin 350 adet olan güneş paneli de iki santralin tamamlanmasıyla birlikte 378 bine çıkacak. 2 santralin yapımı da diğerleri gibi grup şirketi Cengiz Enerji tarafından gerçekleştirecek.

Sürdürülebilir üretimi faaliyetlerinin temeline koyan Eti Alüminyum Seydişehir işletmelerinde, düşük gaz salımı için özelleştirme sonrası yapılan çok ciddi yatırımlar sayesinde AB'nin belirlediği orandan yüzde 50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaşıldı.

YORUMLAR
500

Cengiz holding, Eti Alüminyum, Enerji, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eti Alüminyum'da yeşil enerji devri başlıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:15 Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
17:07 Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
16:54 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
16:30 Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eti Alüminyum'da yeşil enerji devri başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement