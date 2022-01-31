Eti Alüminyum'da yeşil enerji devri başlıyor

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Alüminyum, "temiz ve yeşil alüminyum" hedefiyle, entegre üretim tesislerinin yer aldığı Seydişehir'de, 2 yeni güneş enerji santrali kurmaya hazırlanıyor.

Eti Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 58,8 MW kurulu gücü bulunan Eti-1 ve Eti-2 güneş enerji santrallerine 104,3 MW'lik Eti-3 ve Eti-4'ü ekleyecek olan Eti Alüminyum, böylece üretimde kullandığı elektriğe eşdeğer elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir'de yılda 80 bin ton alüminyum ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Alüminyum üretimindeki en önemli süreç olan elektrolizhanede kullanılan elektrik, üretim maliyetlerinin de çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Karbon ayak izimizi düşürmek için bu elektriğin yeşil enerjiden sağlanması, Türkiye'de madenden son ürüne kadar entegre üretim yapan tek şirket olan Eti Alüminyum'un öncü konumunu da pekiştirecek. Güneş enerji santrallerimizin yanı sıra Oymapınar Hidroelektrik Santrali'mizle birlikte, tükettiğimiz miktarda elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretme kapasitesine sahip olacağız."

Sanayi üretiminin özellikle gelişmiş ülkelerde sürdürülebilirlik ve ekolojiyle birlikte yürüdüğünü vurgulayan Arkan, "Bir yandan iyi hava kalitesini korumayı hedeflerken geleceğimize yatırım yaparak üretimde sürdürülebilir ve temiz enerji kullanımını destekliyoruz. 40,3 MW kurulu gücü bulunan Eti-3 santralimizi mayıs ayında, henüz çok yeni kurulum iznini aldığımız 64 MW'lik Eti-4 santralimizi de yılın sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut mevzuatların izin verdiği ölçüde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimimizi artırmak, çeşitlendirmek ve sıfır karbon hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesis 116 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek güçte

Verilen bilgiye göre, Eti Alüminyum Seydişehir Entegre Tesisleri'nde 2022 sonunda sayısı 4'e çıkacak santrallerin sahip olduğu 163 MW'lik kurulu güç, 116 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektriği üretecek.

Halihazırda 145 bin 350 adet olan güneş paneli de iki santralin tamamlanmasıyla birlikte 378 bine çıkacak. 2 santralin yapımı da diğerleri gibi grup şirketi Cengiz Enerji tarafından gerçekleştirecek.

Sürdürülebilir üretimi faaliyetlerinin temeline koyan Eti Alüminyum Seydişehir işletmelerinde, düşük gaz salımı için özelleştirme sonrası yapılan çok ciddi yatırımlar sayesinde AB'nin belirlediği orandan yüzde 50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaşıldı.