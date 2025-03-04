Eti Alüminyum'dan Yeşil Enerji Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Eti Alüminyum'dan Yeşil Enerji Yatırımları

Eti Alüminyum\'dan Yeşil Enerji Yatırımları

Eti Alüminyum, yeni güneş enerjisi santralleriyle enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

04.03.2025 11:20
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Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Eti Alüminyum, üretimde kullandığı enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Gelecek yıl devreye almayı planladığı haddehanenin enerji ihtiyacını da şimdiden planlayan şirket, mevcut 4 güneş enerjisi santraline 3 yeni GES eklemek için harekete geçti.

Cengiz Holding çatısı altında, küresel bir marka olarak faaliyetlerini sürdüren Eti Alüminyum, 'yeşil alüminyum' stratejisiyle yatırımlarına devam ediyor. Üretimde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması konusunda büyük hassasiyet gösteren şirket, devam eden projelerinin enerji ihtiyacını da şimdiden planlıyor. Bu kapsamda entegre üretim tesislerinin yer aldığı Seydişehir'de halihazırda toplam 163 MW'lık 4 güneş enerji santraline (GES) sahip olan şirket, yılın ilk çeyreğinde devreye almayı planladığı haddehanenin enerji ihtiyacını karşılamak için Gaziantep, Sivas ve Çumra'da 3 yeni GES yatırımı yapacak.

"Güneşte kurulu gücümüz 334 mw'a ulaşacak"

Şirketin geleneksel iftar davetinde Konya yerel basınıyla bir araya gelen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, 1600 kişilik büyük bir aile olduklarını belirterek, "Yılda 82 bin tonluk üretimimiz bulunuyor. Bu üretim gücümüz sayesinde her yıl 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Ülkemizin yarım asırlık tarihine tanıklık eden Eti Alüminyum Seydişehir Tesisimiz, 2005 yılından beri Cengiz Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Son 20 yılda Konya'da yaptığımız kapasite artırımı ve teknoloji yatırımları 700 milyon doları aştı. Bugün ülkemizin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılarken, yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Dünya alüminyum sektörünün henüz çok yeni konuşmaya başladığı 'Yeşil Alüminyum'un, son 5 yıldır şirketin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Arkan, "Üretimde kullandığımız elektriği tamamen yenilenebilir kaynaklı enerjiden sağlıyoruz. Oymapınar'daki hidroelektrik santralimizden sonra Seydişehir'de 4 güneş enerji santrali kurduk. Devam eden haddehane yatırımımıza paralel olarak üç yeni güneş enerji santralimizin yapımına başlıyoruz. Gaziantep'te kurulum devam ediyor; bunu Sivas ve Çumra'daki santraller takip edecek" dedi.

Gaziantep'teki santralin bu yılın temmuz ayında tamamlanacağını belirten Arkan, şöyle devam etti: "Diğer iki santralimizi de 2026 yılında devreye almayı planlıyoruz. Toplam 310.000 güneş panelinden oluşacak üç santralimiz faaliyete başladığında güneş enerjisinde 163 MW olan kurulu gücümüz 334 MW'a çıkacak. Üç santral için toplam 87 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz."

"Yılda 100 bin ton hadde ürünü üretecek"

Haddehane yatırımıyla birlikte yerli savunma sanayi başta olmak birçok stratejik sektörün ihtiyaç duyduğu sıcak ve soğuk hadde ürünlerini üretmeye başlayacaklarını anlatan Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Ülkemizde son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatı 170 bin tona ulaştı. Bu, aşağı yukarı 600 milyon doların üzerinde bir tutar anlamına geliyor. Biz bunun önüne geçmek; savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlarken, uçak gövdelerinde, zırh malzemelerinin hammaddesi olarak ve gemi endüstrisinde kullanılan alüminyum hadde ürünleri üretebilmek amacıyla haddehane yatırımına başladık. Ülke ekonomisinin lokomotifi olacak yeni haddehanede ilk ürünlerimizi önümüzdeki yıl üretmeyi planlıyoruz. İlk etapta 100 bin tonluk üretimle başlayacak olan tesisimiz, daha sonra 200-250 bin tonluk kapasiteye ulaşabilecek. Bu üretim gücü sayesinde, önümüzdeki yıllarda cari açığın kapanmasına olan katkımızı artırarak 350 milyon doların Türkiye'de kalmasını sağlayacağız." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eti Alüminyum, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eti Alüminyum'dan Yeşil Enerji Yatırımları - Son Dakika

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