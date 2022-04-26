Eti Alüminyum kullanacağı elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiyle üretecek - Son Dakika
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Eti Alüminyum kullanacağı elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiyle üretecek

26.04.2022 23:58
Eti Alüminyum kullanacağı elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiyle üretecek

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum'un Genel Müdürü Mehmet Arkan, tesislere kurulacak iki yeni güneş enerji santraliyle üretimde kullandıkları elektriğe eşdeğer enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan karşılayacaklarını söyledi.

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum'un Genel Müdürü Mehmet Arkan, tesislere kurulacak iki yeni güneş enerji santraliyle üretimde kullandıkları elektriğe eşdeğer enerjiyi, yenilenebilir kaynaklardan karşılayacaklarını söyledi.

Arkan, bir restoranda düzenlenen iftar programında, Türkiye'nin yıllık 800 bin tonluk alüminyum ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşıladıklarını aktardı.

"Yeşil alüminyum" hedefiyle yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Arkan, "Ar-Ge mühendislerimiz tarafından geliştirilen, 'ATH' adı verilen yanmayı geciktirici yeni stratejik ürünümüz, 'EtiFine' markasıyla otomotiv, uçak, tren sektöründe iç döşemelerinde, yanmaz halı üretiminde, enerji ve haberleşme kablolarının izolasyon kısımlarında yüzde 60'a kadar kullanılabilecek. Avrupa'da bu ürünü üreten 4'üncü ülke konumundayız." diye konuştu.

"Hedefimiz temiz ve yeşil alüminyum"

Arkan, üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik için çeşitli uygulamaları hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gaz emisyonunu azaltmak amacıyla 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Tesislerimizde kullandığımız kükürt ve kükürt dioksit oranı yüksek fueloilin çevreye zarar vermemesi için 5 milyon dolarlık yatırım yaparak doğal gaz dönüşümü gerçekleştirdik. Hedefimiz temiz ve yeşil alüminyum. Entegre üretim tesislerinde kuracağımız iki yeni güneş enerji santraliyle üretimde kullandığımız elektriğe eşdeğer elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. 163 megavat kurulu güç ile 116 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektriği üreteceğiz."

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Yenilenebilir Enerji, Cengiz holding, Eti Alüminyum, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eti Alüminyum kullanacağı elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiyle üretecek - Son Dakika


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