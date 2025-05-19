Eti Alüminyum'un Yeni Tesisinde Üretim Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Eti Alüminyum'un Yeni Tesisinde Üretim Başladı

Eti Alüminyum, yıllık 40 bin ton kapasiteye sahip özel alümina tesisini faaliyete geçirdi.

19.05.2025 13:58
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Eti Alüminyum'un yıllık 40 bin tonluk kapasitesi bulunan "özel alümina" tesisinde faaliyete başlandığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding çatısı altında Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Eti Alüminyum, dışa bağımlılığı azaltmak ve stratejik sektörlere yerli çözümler sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

İthal edilen ürünleri Türkiye'de üretmeyi önceliklendiren ve bunun için AR-GE çalışmaları yapan Eti Alüminyum, 2 bin derecede bile erimeyen yapısıyla seramik, savunma sanayi, termal izolasyon malzemesi üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahip özel alümina yatırımını tamamladı. Faaliyete başlayan tesisin, yıllık 40 bin tonluk kapasitesi bulunuyor.

Refrakter, seramik, polisaj, termal izolasyon, boya ve cam sektörlerinin ihtiyaç duyduğu özel alümina ürünleri, nitelikli yapısıyla öne çıkıyor. Yeni yatırımlarıyla istihdama destek vermeyi hedefleyen Eti Alüminyum, bu tesisinde süper ince tane boyutlu, saflık derecesi yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştirebilecek.

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel alümina çeşitlerine yoğunlaşan şirket, "düşük sodalı alümina", "reaktif alümina", "bimodal" ve "multimodal alümina" ürünlerinin üretilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

"İlk etapta yıllık 14 bin tonluk üretim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, tedarikçi firma olma hedefiyle yola çıktıkları ve yatırım kararını 2016'da aldıkları özel alümina tesisinde, uzun dönem süren AR-GE çalışmalarının ardından üretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Arkan, "Türkiye'de ilk kez yerli olarak üretilen ve yıllık 25 bin tonluk pazara sahip özel alüminada, ilk etapta yıllık 14 bin ton üretimle başladık. Mevcut pazarın yüzde 50'sini karşılamayı ve kalan kısmı da ihraç etmeyi planlıyoruz. Yeni değirmenlerin faaliyete geçmesiyle, üretimimizi 40 bin tona çıkararak pazarın tamamını karşılayacak miktara ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel alümina ürünlerinin savunma sanayisinde stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Arkan, son yıllarda bu sektörde artan yerli üretim hamleleri doğrultusunda, yüksek teknik özelliklerine sahip alümina ürünlerine ihtiyacın daha da arttığına değindi.

Arkan, özel alüminanın özellikle balistik uygulamalarda kullanılan, süper ince tane boyutlu, alfası yüksek, düşük spesifik yüzey alanına ve yüksek saflık derecesine sahip ürünlerin yerli üretimine destek sağlayacağını vurgulayarak, "Savunma sanayisi açısından devrim niteliği taşıyan bu üretimle, Eti Alüminyum olarak hammadde arz güvenliği konusunda üzerimize düşen görevin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eti Alüminyum, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eti Alüminyum'un Yeni Tesisinde Üretim Başladı - Son Dakika

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