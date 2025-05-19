Eti Alüminyum'un Yerli 'Özel Alümina' Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Eti Alüminyum'un Yerli 'Özel Alümina' Üretimi Başladı

Eti Alüminyum\'un Yerli \'Özel Alümina\' Üretimi Başladı

Eti Alüminyum, ithal 'özel alümina'yı Türkiye'de üretmeye başladı, yerli üretimle savunma sanayine katkı sağladı.

19.05.2025 13:37
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İthal edilen ürünleri Türkiye'de üretmeyi önceliklendiren ve bunun için yoğun Ar-Ge çalışmaları yapan Eti Alüminyum, 2 bin derecede bile erimeyen yapısıyla seramik, savunma sanayi, termal izolasyon malzemesi üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahip 'özel alümina' yatırımını tamamladı.

Cengiz Holding çatısı altında Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Eti Alüminyum'un, 'özel alümina' tesisi faaliyete başladı. Bugüne kadar yalnızca ithalat yoluyla tedarik edilen 'özel alümina' şirketin yatırımıyla artık Türkiye'de üretilebilecek. Refrakter, seramik, polisaj, termal izolasyon, boya ve cam sektörlerinin ihtiyacı olan özel alümina ürünlerinin tedarikinin yanında, savunma sanayinde de önemli bir yere sahip olan nitelikli alümina ürünlerine yenisini ekleyen Eti Alüminyum, bu yatırımla süper ince tane boyutlu, saflık derecesi yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştirebilecek.

"İlk etapta iç pazarın yüzde 50'sini karşılayacak"

Yerli hammadde üretiminin önemine değinen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Tedarikçi firma olma hedefiyle yola çıktığımız ve yatırım kararını 2016 yılında aldığımız 'özel alümina' tesisimizde uzunca bir dönem süren Ar-Ge çalışmalarının ardından üretime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de ilk kez yerli olarak üretilen ve yıllık 25 bin tonluk pazara sahip olan özel alüminada, ilk etapta yıllık 14 bin tonluk üretimle başlıyoruz. Bununla mevcut pazarın 50'sini karşılamayı ve kalan kısmı da ihraç etmeyi planlıyoruz. Yeni değirmenlerin faaliyete geçmesiyle üretimimizi 40 bin tona çıkararak pazarın tamamını karşılayacak üretim miktarına ulaşacağız" diye konuştu.

Özel alümina ürünlerinin savunma sanayinde stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Arkan, şöyle devam etti: "Son yıllarda savunma sanayinde artan yerli üretim hamleleri doğrultusunda, yüksek teknik özelliklere sahip alümina ürünlerine olan ihtiyaç daha da arttı. Özellikle balistik uygulamalarda kullanılan, süper ince tane boyutlu, alfası yüksek, düşük spesifik yüzey alanına ve yüksek saflık derecesine sahip 'özel alümina' ürünlerinin yerli üretimini bu projeyle hayata geçirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi açısından bir devrim niteliği taşıyan bu üretimle şirket olarak hammadde arz güvenliği konusunda üzerimize düşen görevin farkındayız."

4 farklı özel alümina gelecek

Yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik, farklı özel alüminaları da üretmeyi hedefleyen Eti Alüminyum; 'düşük sodalı alümina', 'reaktif alümina', 'bimodal' ve 'multimodal alümina' ürünlerinin üretilmesi için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Yeni ürünleriyle Türkiye'de cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlayan şirket, yeni yatırımlarıyla bölgedeki istihdama da destek veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eti Alüminyum, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eti Alüminyum'un Yerli 'Özel Alümina' Üretimi Başladı - Son Dakika

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