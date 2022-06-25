Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

25.06.2022 15:22
Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Yurt içinde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri, sanayicilerin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla düşürüldü. Etil alkolde de yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda gümrük vergisi yüzde 25'e, ambalajlı olanlarda ise yüzde 30'a yükseltildi.

Yurt içinde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri, sanayicilerin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla düşürüldü. Etil alkolde de yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda gümrük vergisi yüzde 25'e, ambalajlı olanlarda ise yüzde 30'a yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı. Kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldü. Karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

ETİL ALKOLDE GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI KARAR, 15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sanayi ürünlerinde kullanılan etil alkolde yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 25, ambalajlı olanlarda yüzde 15 olan gümrük vergisi ise yüzde 30 olarak belirlendi. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

İKT ÜYESİ 12 ÜLKE İÇİN GÜMRÜK TARİFESİ DÜZENLEMESİ YAPILDI

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, "İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması" kapsamında düzenlemeye gidildi.

Anlaşma kapsamında, 12'li gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıkçılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı. Karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında düzenlenen tarife indirimlerine ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS), Türkiye ve söz konusu anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tamamlamış İKT üyesi 12 ülke (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı) arasında geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.

YORUMLAR
500
Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı MSB duyurdu: 'İlk kez bir NATO ülkesine getirildi' MSB duyurdu: 'İlk kez bir NATO ülkesine getirildi'
Kaynak: ANKA

Hamster Coin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:47 İşine son verilen genç intihar etmek istedi, çocukluk arkadaşı 4 saat süren uğraş sonunda ikna edebildi
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 15:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement