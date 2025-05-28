ETSO'da Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ETSO'da Meclis toplantısı yapıldı

ETSO\'da Meclis toplantısı yapıldı
28.05.2025 10:15
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, ETSO'nun Mayıs ayı mizanı ve bütçe izleme raporu görüşülerek onaylandı. ETSO Meclis Başkanı Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Mayıs ayı içerisindeki faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şu konularda değerlendirmelerde bulundu : ETSO'da Mayıs ayında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları, Erzurum 2. OSB'de yatırımcılarla saha incelemesi gerçekleştirilmesi, Haksen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi, Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan ve Büro Hak-Sen Erzurum Başkanı Doğan Özsarılar'ın ETSO ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ETSO Meclis Üyemiz ve TOBB Üst Kurul Delegesi Mehmet Melik Kaya'ya TOBB'dan Hizmet Şeref Belgesi ve plaketi verilmes, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programı kapsamındaki Samsun buluşması, Samsun ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda ve Cumhuriyeti Kuran Şehirler" protokolünün imzalanması, Dönem Erzurum Milletvekili Sayın Fatma Öncü'nün ETSO'da kadın girişimcilerimizle buluşması, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ve heyetinin ETSO ziyareti, Erzurum'da 900 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu protokolünün imzalanması, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ve Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamasıETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılımı onularında ETSO Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

"Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programlarına katılım

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programı kapsamında Haziran ayında Amasya'da, Eylül ayında ise Sivas'taki programlara ETSO olarak katılımda bulunacaklarını, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programını Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir turizm projesi olarak hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Başkan Özakalın, ETSO, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte TBMM'de gerçekleştirecekleri görüşmeler hakkında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Başkan Özakalın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yardım Araştırma Geliştirme Vakfı'nın yeni binasının inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut binasında yapılacak tadilat çalışmalarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Özakalın, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmede, Palandöken Ekonomi Forumu'nun iş dünyasında büyük bir iz bıraktığını, Palandöken Ekonomi Forumu'nun (PEF) sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerektiği yönünde görüştüklerini ifade etti.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Başkan Özakalın, KOBİ'lerin finansmana erişim noktasında yaşadıkları sıkıntıların da toplantıda konuşulduğunu meclis üyelerine aktardı. Başkan Özakalın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program'dan vazgeçilmeyeceği yönündeki açıklamalarını da ETSO Meclis Üyelerine bildirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mayıs ayı Meclis Toplantısı, soru-cevap bölümü ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Gökhan Yılmaz, Yerel Yönetim, Ekonomi, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO'da Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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