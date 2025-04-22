EÜD'ye Yeni Başkan Tamer Çalışır Seçildi

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) başkanlığına, GAMA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tamer Çalışır seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, EÜD 16. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada yeni yönetim kurulu ve diğer kurullar oy birliğiyle belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışır, yönetim kurulu ve tüm üyelerin, sektörün serbest ve rekabetçi yapısını korumak ve ülke yararına çözümler geliştirmek için özveriyle çalıştığını söyledi.

Derneğin üç dönemdir başkanlığını yürüten Cem Aşık'a teşekkürlerini sunan Çalışır, "Görevini başarıyla ve özveriyle sürdürmesinin yanı sıra, çıtayı oldukça yukarı taşıyarak yeni yönetime güçlü bir miras bıraktığı için kendisine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde görevi yalnızca bireysel değil, tüm yönetim kadrosu adına kolektif bir sorumluluk olarak üstlendiklerini belirten Çalışır, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, elektrik üretim sektörünün tüm alanlarını kapsayan, sürdürülebilir kalkınma, enerji dönüşümü ve arz güvenliği gibi temel konularda daha katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Bu anlayışla, sektörün derinliğini ve çeşitliliğini yansıtan daha kapsayıcı, çevik ve etkin bir yapıyı hayata geçirmek için çalışacağız."

Yeni yönetim kadrosunda başkan yardımcısı olarak yer alan AKSA Enerji'den Murat Kirazlı, Limak Enerji'den Serhat Dinç ve Sayman İskenderun Enerji'den Sırrı Uyanık'ın katkılarıyla, sektörün farklı dinamiklerini bir araya getiren güçlü bir ekip oluşturulduğunu vurgulayan Çalışır, elektrik üretiminin her alanında uzmanlaşmış altı sektör lideriyle birlikte çalışmanın, derneğin temsil ve etki gücünü daha da artıracağını aktardı.

Sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla ilişkilerin de bu dönemde çok daha yapıcı ve stratejik bir zemine oturtulacağını aktaran Çalışır, "Birlikte düşünerek, birlikte üreterek ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Enerji sektöründe elektrik üreticilerini tek çatı altında toplayan EÜD, 67 üyesiyle yaklaşık 57 bin megavatlık kurulu gücü temsil ediyor.